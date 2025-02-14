台中新光三越氣爆後 首次說明會前10分鐘外牆又脫落
台中新光三越百貨中港店昨發生爆炸案，造成4人死亡、超過30人受傷，新光三越今天下午5時首次在店外開說明會，回答外界疑問；巧合的是，說明會前10分鐘左右，預定地點後方的大樓外牆又發生玻璃脫落，新光三越表示已在允許範圍內盡量清理。
昨天上午11時半許新光三越中港店12樓氣爆，新光三越總經理吳昕陽第一時間到現場說明，表示遺憾痛心，也會負起該負的責任，不過並未受訪，後續新光三越也多以文字新聞稿回應各界問題；台中市長盧秀燕今天上午要求，新光三越必須每天說明處理進度。
新光三越營業本部長曹美虹今天下午5時代表公司，在中港店外、市政北七路前的門口受訪。她說，昨天和公司高層2、30人共搭3、4輛車，第一時間就從台北趕到台中，第一時間一定是救人、救災，晚上也發出新聞稿，並非沒有回應；未來每天會利用適當時間說明，一定全力以赴。
巧合的是，說明會前10分鐘左右，市政北七路一側的建物12樓外牆，因不明原因再次發生脫落，不少玻璃碎屑砸落地面，嚇壞經過的民眾。曹美虹表示，目前仍在加強安全維護，整個場域也都在管制，一般人無法進入。
曹美虹強調，新光三越要對全部社會大眾負責，所以昨天第一時間由公家機關清理受到波及的馬路；今天則在檢方、消防等單位允許範圍內，把一樓廣場、外牆剝落清理乾淨，外牆剝落部分也不是拆除，而是拿下來或往裡推，畢竟目前檢方仍在勘驗現場，一切行動都要取得共識。
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