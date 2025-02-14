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施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

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施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台中新光三越昨（13）日發生爆炸事件，造成4死、逾30傷。聯合報系資料照
台中新光三越昨（13）日發生爆炸事件，造成4死、逾30傷。聯合報系資料照

台中新光三越改裝施工未事先申報，北市土木技師直言，業界都知道要申請施工許可證，但有些便宜行事，例如明天要施工，今天還在改圖，最後來不及只好直接施工。另有專家認為，市府可納入第三方督導，委託專業公會確認業者有無確實按照室內裝修許可施工。

一名土木技師指出，通常工地、營造廠、施工單位會有相關技師指導，再由工地主任請跑照的人向建管單位申請施工許可證，當所有文件都下來，才能開始施工。

該技師直言，業界都知道要申請施工許可證，不太可能明明知道卻沒申請，但更多的是陋習、甚至便宜行事，大部分是業主、設計單位造成，例如明天要施工、今天還在改圖，最後時程來不及，只好睜一隻眼閉一隻眼直接施工，這已是沒辦法中的辦法，如果被抓到頂多罰錢而已。

他說，但是出了人命，只要1條就非常嚴重，這次台中新光三越「代誌很大條」，已有4人過世，未申報施工確實不符合行政程序。

台北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿表示，設計人、監造人有權利也有義務，要督導是否落實圖面製作及是否符合公安規定。他建議制度有精進空間，市府可加強督導，在市府人力有限之下，可委託專業公會做第三方督導，確認業者有無確實按照室內裝修許可施工。

如何發現未申報者，徐茂卿認為室內裝修會敲敲打打，例如大樓社區多少有管委會，他們一定知道哪一戶在施工，可以藉此舉報。

另外，徐茂卿說明監工定義，廣義是監督現場人員施工，監工角色通常要由專業人士如建築師、設計師來做，狹義則是與訂做人有無私人契約，例如重點式監造等。一名土木技師說，監工是一個行為，監造人員要比施工人員更有經驗，如果回應不出來，施工人員以後都不會聽監造人員；剛畢業的年輕人沒專業且沒魄力，是否具備監督能力？

一名建管處官員表示，「你想違規就要面臨重罰」，業者不來申請，就會被重罰，如果遲遲不申請，就會連續開罰，最後裝修還會被全部拆掉。建管處都會主動出擊，每年百貨商場周年慶以及歲末年終安排抽查，也有無預警的動態公共安全聯合檢查，加上公共場所出入民眾多，也會有人反映，透過這些管道，建管處可以抓出違規未申請施工的業者。

建管處指出，依建築法、室內裝修管理辦法規定，百貨公司、餐飲業、美食街等場所的室內裝修工程，須事先向主管機關申請施工許可證，並於核准後方可動工；未經申請擅自施工者，除限期改善，依法可處6萬元至30萬元罰鍰，且可按次連續處罰，嚴重者將勒令停工。

台中市 新光三越氣爆

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