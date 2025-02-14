台中新光三越氣爆原因羅生門 專家：切錯管線也有可能

台中新光三越百貨疑因氣爆造成4死31傷，由於現場有工人頭髮被燒光，並有人聞到瓦斯味，被懷疑是天然氣外漏造成，但欣中天然氣公司今天重申2月10日已管路已拆及封管，經檢測沒有瓦斯外漏反應也無燃燒跡象。但專家指出，有新聞報導指稱，疑施工切錯斷管，切到遮斷閥以外其他氣體的管線，釀成災害的機會就很高。

欣中公司人員表示，廠商施工未知會欣中，欣中也初步判斷此一氣爆案與天然氣無關，而所謂切割使用氧乙炔鋼瓶，也不排除能造成如此大的氣爆，但仍得等消防局的火調報告才能明朗。

大葉大學消防安全學士學位學程主任周中祺指出，天然氣管內的殘留氣體量，不至於會炸得這麼嚴重，第1個可能是施工的環境裡面，帶有可燃性或者是易燃的氣體，然後外洩或者使用不慎，第2個可能性就是在施工過程切管切錯，切到沒有遮斷的管線，如果是這樣，釀成災害的機會就很高，這要等消防局火調報告出來，才有辦法更明確研判。

周中祺指出，天然氣管徑一般約兩英吋，又有遮斷，如果源頭有氣體進來，遮斷就會築成，不至於會有大的殘留氣體，就不太可能會有這麼大的爆炸。

欣中公司指廠商施工時，未知會公司，周中祺說，施工前要先向市政府報施工，但台中市政府說沒有收到申請，申請時還要再報給消防局「施工中的消防防護計畫」，明確說明動工位置，哪些項目、影響、可能的風險及應變策略，像帶多少切割的氧乙炔氣體進去，就可從中找一些端倪，但一般百貨公司並不容許帶太多進去。

周中祺指出，氧乙炔的鋼瓶不至於會有這麼大的爆炸，因為國內的職安法有明確約束氧乙炔鋼瓶，要有防止回火的裝置，火焰從管路往內傳的話，一般來說就已經被切掉了。