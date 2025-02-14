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內政部揭2點「新光三越氣爆與裝修相關」 消防局：施工時警報器關閉
台中新光三越爆炸事件造成4死、34傷，行政院長卓榮泰今到台中視察、聽取簡報。內政部簡報時說明，案發前20分鐘，有廠商聞到瓦斯味，有施工廠商切割瓦斯管線，判斷裝修案與爆炸案有相關性。消防局長孫福佑證實，現場消防設備關閉的，因此開罰30萬元。
消防局長孫福佑會後也證實，經消防局現場調查，消防警報器設備是關閉的，依法開罰30萬元。施工時，關閉消防警報器設備SOP是正確的嗎？孫福佑答，是錯誤的。
市府表示，針對新光三越爆炸案，市府相關局處也將依法開罰，包括都發局將依照違反建築法，最高罰30萬元。消防局將依違反消防法第6條（關閉消防警報器設備），以及第13條沒有施工防護計畫書，各開罰最高30萬元，總計60萬元。勞工局依職業安全衛生法，最高裁罰30萬元。
卓榮泰在今天下午2時42分，赴位於台中市西屯區的勞動部勞動力發展署中彰投分署，由台中市副市長鄭照新、立委蔡其昌、何欣純等人陪同，聽取新光三越爆炸案事故救援及應變情形簡報。
內政部消防署組⻑鄭志強說明，案件因11樓、12樓進行裝潢拆除工程氣爆，波及9至12樓，初步依據在場人員筆錄調查得知，案件發生前20分鐘，有廠商聞到瓦斯味，並詢問瓦斯開關閥位置，有施工廠商使用砂輪切割瓦斯管線，施工到東北側時發生爆炸，因此可以判斷，裝修案與爆炸案有相關性。
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