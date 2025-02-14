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新光三越氣爆4死者相驗 多因頭胸腹部外傷身亡
台中新光三越昨氣爆已釀4死34傷，台中地檢署昨天、今天依序相驗完4具遺體，判定死者多因頭胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，導致多重器官衰竭死亡。另檢察官、消防火調科人員今二度返回氣爆現場勘驗，全案朝過失致死、公共危險罪嫌偵辦。
檢方說，昨晚由檢察官謝怡如率法醫師至崇德殯儀館相驗陳姓男樓管，晚間8時40分完成相驗，今則由檢察官黃鈺雯接續相驗林姓女樓管，澳門籍鄧男子 、盧姓女子，今於下午3時50分完成相驗。
檢方說，相驗結果判定4名死者多因頭胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，導致多重器官衰竭死亡。
檢方指出，刑案調查部分由主任檢察官鄭葆琳、檢察官李承諺及重案支援中心檢察事務官、保四總隊支援警力等專案小組成員持續查辦。
台中警第六分局昨通知案關百貨公司職員、瓦斯業者、裝修及拆除業者等16名證人到案說明，晚間至檢方複訊，經9組檢察官漏夜訊問，今凌晨2時50分許完成複訊，諭知16名證人全部請回。
檢方說，鄭葆琳今下午與同專案成員至第六分局，會同偵查隊、台中市消防局火災調查科開專案會議，持續釐清爆炸原因、了解調查進度，並二度回氣爆現場實地勘查。
檢方指出，此次事故相關人員是否涉及刑法過失致死、過失傷害及公共危險等刑事責任，專案小組將會儘速調查釐清。
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