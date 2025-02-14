新光三越全力投入意外事件善後 關懷罹難者家屬與同仁

針對台中中港店意外事件，新光三越14日下午最新聲明表示，深感悲痛，將全力投入善後工作。

聲明內容如下：

為妥善處理本次事件，新光三越已啟動緊急機制，針對傷者及罹難者家屬安排專人協助，並於傷者所處醫院，包括：台中榮總、中山醫院、林新醫院、澄清醫院、中國醫藥學院等都有派駐專責同仁確保醫療、安置及相關後續事宜。

新光三越設立0800專線 全力後續協助

新光三越第一時間已成立緊急應變小組，持續全力投入相關善後工作。為確保受影響的顧客、員工及品牌夥伴能夠獲得即時協助，新光三越已設立「新光三越台中店意外事件受害人專線 0800-008-011」，提供即時諮詢與後續追蹤服務。該專線於每日10：00至18：00由專人受理，提供必要的支援與協助，確保相關需求能夠得到妥善處理。

新光三越以「人」為核心，全力做好後續處理工作。新光三越再次向罹難者及家屬表達最深的哀悼，並盡力提供一切必要的支援。