澳門一家7口遇劫！新光三越氣爆落石砸死2人 家屬低調相認
台中新光三越氣爆事件造成澳門一家7口2死5傷，2歲女童的姨媽今天上午自澳門趕來台中後，下午配合檢方前往相認並相驗2位鄧家祖父母的遺體，結束後不發一語地搭乘檢察官的車離去。
澳門媒體現場透露，鄧家7口當中，據稱1名死者為退休警員，另有1名男傷者為現役特警隊員，澳門警方已向死者家屬及傷者致上最深切慰問，澳門方面今天也出動旅遊危機協助小組及兩位紅十字會成員來台保持緊密溝通，提供適切協助。
由於台灣方面對待遺體運送方式不同，遺體可火化，也可運回澳門安葬，據稱紅十字會將尊重家屬的意見。
但根據疾管署規定，兩位澳門鄧姓祖父母遺體，若要運出國需依規定要做防腐處理，並由葬儀社開具屍體封棺文件，報關行再依據防腐證明向航空公司訂位安排航班出境。
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