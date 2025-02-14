快訊

施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

把握明好天氣！周日冷氣團來襲再轉冷 最凍時間點曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台中新光三越改裝氣爆2樓管罹難 業界發聲澄清：樓管非監工

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台中地標新光三越台中中港店，承載著許多台中人的生活點滴。圖／新光三越提供
台中地標新光三越台中中港店，承載著許多台中人的生活點滴。圖／新光三越提供

台中新光三越2月13日改裝樓層發生重大工安意外，不幸造成兩名在工作崗位上的樓管罹難，外界質疑並砲火四射怎會讓樓管去當監工？其實，一般人可能不太了解百貨樓管的工作，百貨樓管就是樓面的管理員，作為百貨與專櫃廠商之間的中介溝通橋樑。

除了新光三越指出，「2位樓管正在執行平日巡視，並非監督施工」，百貨同業聽到外界以監工角色形容樓管工作，均指出「這不是監工，是樓管例行巡視工作」，同時強調「樓管不等於是危險的工作，只是碰巧遇上不幸的意外事件」。

新光三越台中中港店改裝樓層發生疑似氣爆事件，也讓全台百貨業感同身受，氣氛一片低迷。加上兩位罹難樓管，在同事與合作廠商眼中，都是非常認真負責、親切友善的人，他們的離去也讓不少百貨樓管發聲描述自己的工作，「你負責那個樓面，就是要待在那邊顧前顧後」。由於事發時間為11點33分左右，正好是百貨11點開店後不久的時間，百貨同業說「一開店樓管就要巡視樓面，所以他們當時才會在那」。

百貨同業指出，百貨改裝一定是不同單位合作，改裝從內裝、發包、到機電人員都有不同專業領域者負責，監工更是有專業同仁負責，而樓管是品牌與百貨對話溝通的窗口。也有百貨樓管在社群描述自己的工作「我們沒有工務專業，就是溝通的窗口。遇到工務專業問題，我們就是負責一通電話找工務課的同仁來協助，這就是所謂的『監工』」。

百貨樓管是什麼樣的角色呢？樓管隸屬於百貨營業單位，百貨再視餐飲、美妝、服飾、家電等業種分配樓管職務，樓管既然是樓面的管理員，可以說是大小事都要了解、管理，從了解百貨相關活動、協助專櫃各種疑難雜症、關注管理樓層專櫃商品、業績與人員，以及民眾客訴等都要處理協助，可以說是百貨與品牌專櫃合作運作順暢不可或缺的角色。

由於百貨樓管要管理的項目五花八門，為了要跟廠商、施工單位溝通，甚至改裝施工圖、電路圖都要學會看。相較其他樓面，尤其餐飲樓面更牽涉到水電瓦斯等複雜改裝項目，身為餐飲樓管具備的相關知識要懂的更多，因此，有的百貨也會針對餐飲樓管給予薪水加乘等條件。

百貨業指出，樓管的工作要與各部門對接，人格特質擅長溝通協調，擁有知道自己工作在做什麼的使命感，可以從日常工作中獲得成就感。也因為做的事情較雜，但相對學到的事情也更多，若對百貨業工作有熱誠，在百貨的晉升管道可說是相當順暢。

另外，新光三越在廠商眼中，向來是對工程、改裝有高規格要求，甚至是到龜毛程度。對此意外，不少百貨、廠商也都相當不解，只能靜待調查公布原因。百貨同業也向民眾喊話，百貨工安SOP是所有營業場所中，要求規範的最高等級，希望民眾不要因此事件而感到恐慌。

台中市 工安 新光三越氣爆

延伸閱讀

影／新光三越氣爆多人傷亡 卓榮泰：會提醒地方政府注意

影／台中新光三越氣爆意外 今天百貨外牆進行檢修

台中新光三越爆炸傷亡 專家：身分不同意外責任險理賠有異

影／卓揆視察新光三越氣爆 內政部簡報：聞到瓦斯味20分鐘後爆炸

相關新聞

內政部揭2點「新光三越氣爆與裝修相關」 消防局：施工時警報器關閉

台中新光三越爆炸事件造成4死、34傷，行政院長卓榮泰今到台中視察、聽取簡報。內政部簡報時說明，案發前20分鐘，有廠商聞到...

台中新光三越氣爆後 首次說明會前10分鐘外牆又脫落

台中新光三越百貨中港店昨發生爆炸案，造成4人死亡、超過30人受傷，新光三越今天下午5時首次在店外開說明會，回答外界疑問；...

新光三越氣爆4死者相驗 多因頭胸腹部外傷身亡

台中新光三越昨氣爆已釀4死34傷，台中地檢署昨天、今天依序相驗完4具遺體，判定死者多因頭胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，導致多重...

台中新光三越氣爆原因羅生門 專家：切錯管線也有可能

台中新光三越百貨疑因氣爆造成4死31傷，由於現場有工人頭髮被燒光，並有人聞到瓦斯味，被懷疑是天然氣外漏造成，但欣中天然氣...

施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

台中新光三越改裝施工未事先申報，北市土木技師直言，業界都知道要申請施工許可證，但有些便宜行事，例如明天要施工，今天還在改...

新光三越持續進行事件善後 成立0800專線做後續協助

針對台中中港店意外事件，新光三越深感悲痛，全力投入善後工作。公司指出，對於澳門來台的罹難者家屬，新光三越已安排專人全程陪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。