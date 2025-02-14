台中新光三越氣爆 卓揆：注意人道關懷和大樓結構安全

台中新光三越百貨13日發生嚴重氣爆釀4死34傷，行政院長卓榮泰14日指出，政府跟業主都要協力把善後的工作做好，尤其對不幸罹難的這些朋友，也要做到最好的關懷跟安排。

卓榮泰今日前往台中聽取氣爆事故救援及應變情形，並探視傷者，他表示，針對13日發生這麼一件重大不幸的事情，讓國人都深感到不捨跟遺憾，他也相信任何一個國人都會希望政府跟業主都要協力把善後的工作做好，尤其對不幸罹難的這些朋友，要做到最好的關懷跟安排。

卓榮泰說，至於受傷的人，也一定要提供最好的醫療照顧服務，也給家屬最大的一個安慰跟致意，甚至也注意到有多位的外籍、澳門籍的旅客，也要更加的注意，他們後續一些親屬往來探視的交通上的安全。

卓榮泰也提到，至於在整個大樓結構的安全，他會要求部會要特別的注意，也希望地方政府能夠注意，絕對不要發生第二次的影響跟危險；至於在大樓裡面工作的員工，也請勞動部要協同地方政府注意到員工的生活照顧，不要因此讓他們的生活進入一種困難的狀況。

卓榮泰強調，在這個時候是團結，而且能夠大家把握住各個工作的崗位、負起不同責任的時候，他也相信國人都是這樣的心情，期待大家給中央政府、地方政府、業主更多更多的鼓勵，讓大家把事情做好，這樣才是好的方法，謝謝。