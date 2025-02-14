快訊

高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定

超徵5千億 採納藍營建議全民普發1萬元？賴總統表態了

台中新光三越氣爆 卓揆：應釐清原因中央和地方一起努力防範

聯合報／ 記者林宛諭洪敬浤趙容萱／即時報導
台中新光三越13日發生氣爆意外，造成4死、34人輕重傷悲劇，行政院長卓榮泰今天下午到中港澄清醫院聽取內政部、衛福部針對事故的簡報。記者林宛諭／翻攝
台中新光三越13日發生氣爆意外，造成4死、34人輕重傷悲劇，行政院長卓榮泰今天下午到中港澄清醫院聽取內政部、衛福部針對事故的簡報。記者林宛諭／翻攝

台中新光三越13日發生氣爆，造成4死34人輕重傷悲劇，行政院長卓榮泰今天下午到中港澄清醫院聽取內政部、衛福部簡報，卓表示，對傷者一定要給予最好的醫療照護，新光百貨停工期間工資也應照給，並要釐清發生事由找出原因，未來才能當成提高安全重要課程，中央和地方一起努力防範。

消防署報告指出，新光百貨12樓進行裝修拆除工程，原訂從2月10日到3月12日施工，需申請裝修許可，目前還未跟消防局申報。昨天10點半有人員看到廠商進行切割工作，後續有聞到瓦斯味後20分鐘發生爆炸，而且施工期間消防警告設施被關閉，也會追究開罰。

卓榮泰表示，對於傷者一定要給予最好的醫療照護，總統也很關心，也會在適當時間來關懷，尤其有澳門來的旅客一定要給予更多協助，新光三越自行聘用員工，依職安法停工期間工資照給；而其他專櫃人員雇主也應安置到其他適當地點工作，調動的工作也應是其能勝任，不能要求勞工自行請假，已要求勞動部和地方政府協助。

卓榮泰說，要釐清發生事由，找出原因才能改善，是否有違反相關規定，事故發生後建築物結構安全是否有疑慮，要做安全鑑定，不允許有第二次傷害發生，感謝警消醫護與市府團隊，中央地方合作讓傷害程度有所掌握。

立委蔡其昌表示，目前調查看來就是業者未依法規申請，若業者有申請，也許不會發生悲劇，這麼大的企業都會忽略，突顯很多問題，雖立法可再加重，但為何不申請，此事件讓人最恐慌的是走在路上都會有事情；而市府把新光三越無限期停業後，員工仍應受照顧，不應有人犯了錯，卻是基層勞工來承擔。

何欣純表示，不要每次都發生事情後才檢討，而是要求業者申請程序更加落實，要建立更完善監督和稽查制度，對於傷者和往生者家屬的相關權益和心理輔導等應提供全面的協助，受職災影響的勞工朋友未來也應繼續協助。

副市長鄭照新表示，已成立聯合稽查專案小組，會對轄內大型百貨和商場加強檢查，對於因氣爆案受創者將會持續提供法律等相關協助。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

台中新光三越氣爆 吳東亮表達哀傷盼傷者盡快恢復

影／卓揆視察新光三越氣爆 內政部簡報：聞到瓦斯味20分鐘後爆炸

卓揆視察新光三越爆炸案盧秀燕不陪？ 中市府說明了

考試院長拜會卓榮泰 為考用議題交換意見達成合作共識

相關新聞

影／卓揆視察新光三越氣爆 內政部簡報：聞到瓦斯味20分鐘後爆炸

台中新光三越爆炸事件造成4死、34傷，行政院長卓榮泰今到台中視察時說，他相信，國人盼政府與業主都要協力能把罹難者、傷者、...

氣爆慘劇 新光三越總座致員工信曝光：沒有一個人是孤單的

新光三越台中中港店昨日發生重大工安事件後，台中市政府要求新光三越成立受害者服務窗口，要求專人處理，其次要求業者每天向對外...

新光三越持續進行事件善後 成立0800專線做後續協助

針對台中中港店意外事件，新光三越深感悲痛，全力投入善後工作。公司指出，對於澳門來台的罹難者家屬，新光三越已安排專人全程陪...

澳門一家7口遇劫！新光三越氣爆落石砸死2人 家屬低調相認

台中新光三越氣爆事件造成澳門一家7口2死5傷，2歲女童的姨媽今天上午自澳門趕來台中後，下午配合檢方前往相認並相驗2位鄧家...

台中新光三越氣爆 卓揆：應釐清原因中央和地方一起努力防範

台中新光三越13日發生氣爆，造成4死34人輕重傷悲劇，行政院長卓榮泰今天下午到中港澄清醫院聽取內政部、衛福部簡報，卓表示...

新光三越氣爆4死37傷 吳東亮盼傷者盡快恢復：感同身受

新光集團旗下新光三越百貨公司13日發生氣爆，造成多人死傷，新光家族成員台新金控董事長吳東亮14日表示，感同身受，對於不幸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。