台中新光三越氣爆 卓揆：應釐清原因中央和地方一起努力防範

台中新光三越13日發生氣爆，造成4死34人輕重傷悲劇，行政院長卓榮泰今天下午到中港澄清醫院聽取內政部、衛福部簡報，卓表示，對傷者一定要給予最好的醫療照護，新光百貨停工期間工資也應照給，並要釐清發生事由找出原因，未來才能當成提高安全重要課程，中央和地方一起努力防範。

消防署報告指出，新光百貨12樓進行裝修拆除工程，原訂從2月10日到3月12日施工，需申請裝修許可，目前還未跟消防局申報。昨天10點半有人員看到廠商進行切割工作，後續有聞到瓦斯味後20分鐘發生爆炸，而且施工期間消防警告設施被關閉，也會追究開罰。

卓榮泰表示，對於傷者一定要給予最好的醫療照護，總統也很關心，也會在適當時間來關懷，尤其有澳門來的旅客一定要給予更多協助，新光三越自行聘用員工，依職安法停工期間工資照給；而其他專櫃人員雇主也應安置到其他適當地點工作，調動的工作也應是其能勝任，不能要求勞工自行請假，已要求勞動部和地方政府協助。

卓榮泰說，要釐清發生事由，找出原因才能改善，是否有違反相關規定，事故發生後建築物結構安全是否有疑慮，要做安全鑑定，不允許有第二次傷害發生，感謝警消醫護與市府團隊，中央地方合作讓傷害程度有所掌握。

立委蔡其昌表示，目前調查看來就是業者未依法規申請，若業者有申請，也許不會發生悲劇，這麼大的企業都會忽略，突顯很多問題，雖立法可再加重，但為何不申請，此事件讓人最恐慌的是走在路上都會有事情；而市府把新光三越無限期停業後，員工仍應受照顧，不應有人犯了錯，卻是基層勞工來承擔。

何欣純表示，不要每次都發生事情後才檢討，而是要求業者申請程序更加落實，要建立更完善監督和稽查制度，對於傷者和往生者家屬的相關權益和心理輔導等應提供全面的協助，受職災影響的勞工朋友未來也應繼續協助。

副市長鄭照新表示，已成立聯合稽查專案小組，會對轄內大型百貨和商場加強檢查，對於因氣爆案受創者將會持續提供法律等相關協助。