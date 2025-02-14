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致員工信曝光！新光三越氣爆釀傷亡 總座吳昕陽：沒有人是孤單的

新光三越氣爆外牆「一片片噴出」 專家分析原因：否則內部更慘重

影／卓揆視察新光三越氣爆 內政部簡報：聞到瓦斯味20分鐘後爆炸

聯合報／ 記者趙容萱林宛諭／台中即時報導
行政院長卓榮泰（左）今到台中視察新光三越爆炸事件、聽取簡報前受訪。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰（左）今到台中視察新光三越爆炸事件、聽取簡報前受訪。記者趙容萱／攝影

台中新光三越爆炸事件造成4死、34傷，行政院長卓榮泰今到台中視察時說，他相信，國人盼政府與業主都要協力能把罹難者、傷者、大樓結構、以及員工生計等善後工作做好，盼大家給中央、地方政府以及業主鼓勵，讓把事情做好。

卓榮泰今到台中聽取事故簡報，依據簡報內容，新光三越的施工防護計畫1月25日送台北總公司，但還沒有下來，還沒有送消防局申報；另外根據筆錄，當天上午10點半有工程行人員表示，有看到廠商在使用砂輪機切割瓦斯管線，施作到東北側時發生爆炸；另有機電工程廠商詢問瓦斯開關閥位置，聞到瓦斯味20分鐘後，約11點30分發生爆炸；初步認定，裝修案與爆炸案有相關性。

台中市府傷亡統計續報，截至今天上午早上7時，共計4名死亡、34名傷者，其中20人已出院。

卓榮泰在今天下午2時42分，赴位於台中市西屯區的勞動部勞動力發展署中彰投分署，由台中市副市長鄭照新、立委蔡其昌、何欣純等人陪同，聽取新光三越爆炸案事故救援及應變情形簡報。

卓榮泰進入會場前受訪時說，昨天發生新光三越爆炸事件，國人深感不捨與遺憾，他相信，國人盼政府與業主都要協力能把善後工作做好，尤其對罹難者做到最好關懷與安排，傷者提供最好醫療，也給家屬最大安慰與致意，這次事件有多名澳門籍旅客，也要更加注意後續親屬探視往來交通安全。

卓榮泰指出，至於新光三越整個大樓結構性安全，他會要求部會特別注意，絕對不要發生第二次影響和危險，至於在大樓內工作員工，也請勞動部協同地方政府注意到員工生計，不要讓員工生活進入困難狀況。

卓榮泰認為，此時正是大家團結，把握各崗位負責任時候，他相信國人是這樣心情，也盼大家給中央、地方政府以及業主鼓勵，讓大家把事情做好。

台中新光三越昨近中午爆炸事件。圖／本報資料照
台中新光三越昨近中午爆炸事件。圖／本報資料照

內政部 卓榮泰 台中市 新光三越氣爆 爆炸

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