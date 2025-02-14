氣爆慘劇 新光三越總座致員工信曝光：沒有一個人是孤單的

新光三越台中中港店昨日發生重大工安事件後，台中市政府要求新光三越成立受害者服務窗口，要求專人處理，其次要求業者每天向對外說明處理進度。新光三越總經理吳昕陽除了昨日親到現場慰問，今日並發出內部信件給員工。信件內容如下：

台中中港店發生了令人沉痛不捨的意外事件，面對突如其来的變故此刻的我和大家有著一樣哀痛的心情。我們是一個大家庭，在這個艱難的時刻，我們同在，公司會全力提供一切必要的支持舆協助。

在此次的意外中，很遺憾的有同仁離開我們，我們懷著沉痛的心情，向不幸罹難的同仁致以最深切的哀悼。他們曾與我們並肩努力，為團隊獻出心力，他們的離開，讓我們無比不捨。同一時間，對於仍在與傷痛奮鬥的同仁，我們深深地掛念，也期盼他們能夠早日康復，公司將全力提供協助，與你們一起度過這段艱難的時光。

我希望每一位同仁知道，沒有一個人是孤單的。我要感謝所有同仁在困難時刻仍然彼此支持、互相關懷。這份團結與溫暖，是我們最珍貴的力量。未來，無論面對任何挑戰，我們都將並肩前行，共同守護這個我們一起努力打拚的環境。

請大家照顧好自己與身邊的同事，讓我們彼此關懷，逐步走出陰霾。若有任何需求或疑問，請隨時向主管反映，公司會盡全力協助。

再次謝謝大家的理解與努力，讓我們一起攜手度過這段艱難的時光。

昕陽謹上2025.2.14