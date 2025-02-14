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新光三越氣爆案 急診醫：爆炸5階段傷害、每項都恐奪命

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
新光三越台中店昨天發生氣爆，造成嚴重死傷，台中市消防局昨天初判是瓦斯氣爆釀災，確切原因待釐清。記者黃仲裕／攝影
新光三越台中店昨天發生氣爆，造成嚴重死傷，台中市消防局昨天初判是瓦斯氣爆釀災，確切原因待釐清。記者黃仲裕／攝影

台中新光三越氣爆案造成嚴重死傷，急診科醫師翁梓華在「急診柯南．翁梓華醫師」臉書粉專表示，現在建築法規各項安檢已經相對嚴格，瓦斯氣爆並沒有那麼常見，但一旦發生，嚴重度卻極高。在急診醫學上，爆炸事件的發生，傷害往往相當嚴重，這是因為爆炸不只有「爆炸」本身會造成威脅，更可以透過多階段的鏈鎖反應造成慘重的災情。

翁梓華分析爆炸傷的傷害原理以及爆炸傷的5階段，他表示，爆炸不只是燃燒，還有超壓、碎片、衝擊、化學反應4大傷害。很多人會認為「爆炸」只是比較嚴重的燃燒，然而，在急診災難醫學中，爆炸並非只單純的燃燒，還會伴隨幾種物理化學特性的產生。

第一，高溫，翁梓華表示，燃燒的瞬間氧化還原反應，會帶來局部區域的高溫，對人體造成灼傷。第二，超壓，爆炸當下，會迅速對周邊氣體產生推擠作用，導致局部產生瞬間的「超壓」狀態，可以造成身體軟組織破壞。第三，碎片，爆炸時，會由於超壓狀態，會破壞周圍物體造成大量碎片，而這些碎片在高速下堪比子彈，能直接貫穿人體。

翁梓華表示，第四，衝擊波，爆炸會產生「衝擊波」，而衝擊波會導致人體瞬間的「加速與減速」，而人體各器官的硬度不同，加速與減速差異下，就可能造成各種器官的鈍傷，像是腹腔內出血、主動脈剝離，都是衝擊波所導致。第五，化學反應，造成爆炸的物質，除了易燃狀態，還可能在燃燒的狀態下產生各種有毒物質（強酸強鹼），這也能對人體皮膚造成嚴重化學灼傷。

「爆炸5階段傷害，每一項都可能要人命」，翁梓華表示，根據爆炸的物理化學反應不難理解，爆炸發生當下，會因為爆炸物品的種類、距離、阻擋屏障等等因素，造成程度不一的傷害，在急診醫學，再為爆炸傷患者進行救治時，須根據爆炸5階段可能造成的傷害，對傷者進行完整的評估。

他說，第一階段為空氣震波，爆炸的超壓狀態，會導致人體中空器官受傷，常見的傷害包含：耳膜破裂、肺鈍傷，嚴重者死亡率可以高達50%以上。第二階段為爆裂碎片傷害，爆炸產生的爆裂碎片飛散，會造成人體各種穿刺傷、撕裂傷，甚至是骨折。第三階段是衝擊波推擠撞擊，爆炸所產生的衝擊波，能推擠傷患撞擊牆面、地面，造成身體實質臟器的鈍傷，像是肝臟撕裂傷、腎臟撕裂傷、腦出血、腦震盪等。

翁梓華表示，第四階段為爆炸連鎖反應傷害，爆炸時局部區域高溫燒傷、高溫氣體灼傷、房屋倒塌，可能造成傷者嚴重的燒燙傷、斷肢。第五階段是爆炸的化學反應，爆炸時如有強酸強鹼、放射性核種，能在爆炸範圍內持續對個案造成傷害，像是白磷燃燒產生的劇毒化學物質就能對人體造成毒性。

台中市消防局昨天初判是瓦斯氣爆，對此，翁梓華表示，瓦斯燃燒之後相對不會產生有毒氣體，本次災情主要是涵蓋第一階段至第四階段的爆炸傷害，然而，爆炸的產生通常都只有在幾毫秒之內，人通常都來不及反應，想要避免憾事發生，嚴格的環境安全管控，並且遵守政府或行政單位所頒布的災害預防安全作業指引，才是最好的解方。

新光三越台中店昨天發生氣爆，造成嚴重死傷，台中市消防局昨天初判是瓦斯氣爆釀災，確切原因待釐清。記者黃仲裕／攝影
新光三越台中店昨天發生氣爆，造成嚴重死傷，台中市消防局昨天初判是瓦斯氣爆釀災，確切原因待釐清。記者黃仲裕／攝影

台中市 新光三越氣爆

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