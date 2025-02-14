卓揆視察新光三越爆炸案盧秀燕不陪？ 中市府說明了
台中新光三越爆炸事件造成4死、34傷，行政院長卓榮泰預計今天下午到台中，聽取事故救援及應變情形，由副市長鄭照新陪同。為何盧秀燕沒陪同？中市府表示，盧昨已規畫今日對傷亡者探視及捻香，不克出席院長行程。
台中市府傷亡統計續報，截至今天上午早上7時，共計4名死亡、34名傷者，其中20人已出院。
卓榮泰預計今天下午2時30分，赴位於台中市西屯區的勞動部勞動力發展署中彰投分署，聽取新光三越爆炸案事故救援及應變情形，市府今天也發布新行程，台中市副市長鄭照新今日下午將陪同卓榮泰聽取檢報。
至於市長盧秀燕為何沒陪同卓榮泰？中市府表示，盧秀燕昨規畫今日對傷亡者探視及捻香，因此不克出席卓揆行程，已請鄭照新代表市長盧秀燕致意，謝謝院長關心台中。
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