台中氣爆多人死傷 陸國台辦表哀悼慰問

台中新光三越13日發生氣爆，釀逾30位死傷，大陸國台辦14日表示，對事故感到痛心，對不幸遇難的同胞表示哀悼，向遇難者家屬及受傷人員表達誠摯慰問。

就台中氣爆憾事，大陸國台辦今發聲，「對台中燃氣爆炸事故死傷同胞表達哀悼和慰問」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，我們對發生這樣的事故感到痛心，對不幸遇難的同胞表示哀悼，向遇難者家屬及受傷人員表達誠摯慰問。

台中新光三越13日發生氣爆，釀致逾30位死傷，其中也包含澳門遊客，而澳門政府當晚派遣「旅遊危機協助小組」與澳門紅十字會來台處理。據最新消息，2位澳門及死者將由台灣當地紅十字會與相關部門協調安排運送。

澳門政府網站14日指出，旅遊危機協助小組昨（13）晚隨澳門紅十字會前往台灣地區台中市，抵達後隨即到相關醫院探望購物商場氣體爆炸事件的澳門死者家屬和傷者，「轉達行政長官（指澳門特首岑浩輝）的深切慰問，並聽取其訴求，以協調制定具體的支援方案，全力提供適切協助」。

陸委會副主委梁文傑昨也表示，陸委會港澳處已派員到台中關心了解，也透過台灣、澳門聯繫管道通報澳門政府，會提供協助。他說，澳門現在沒有駐台辦事處，陸委會是透過我駐澳門辦事處聯繫。

陸委會昨說，傷亡者之澳門家屬將於今日搭機來台，政府相關機關將依家屬需求，全力協助入境、醫療、簽證延期、文書驗證、喪葬等相關行政事宜，「對這起不幸事件，我們感到非常心痛」。