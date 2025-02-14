快訊

因應川普2.0 賴總統推3大工作：編特別預算讓國防預算達GDP3%

大AI時代的楓葉國：加拿大強化「原住民AI競爭力」

噁！板橋運動中心有「大便魔人」 場館開出10張貴賓券懸賞中

台中氣爆多人死傷 陸國台辦表哀悼慰問

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮對台中氣爆傷亡，表達陸方的哀悼和慰問。記者陳政錄/攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮對台中氣爆傷亡，表達陸方的哀悼和慰問。記者陳政錄/攝影

台中新光三越13日發生氣爆，釀逾30位死傷，大陸國台辦14日表示，對事故感到痛心，對不幸遇難的同胞表示哀悼，向遇難者家屬及受傷人員表達誠摯慰問。

就台中氣爆憾事，大陸國台辦今發聲，「對台中燃氣爆炸事故死傷同胞表達哀悼和慰問」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，我們對發生這樣的事故感到痛心，對不幸遇難的同胞表示哀悼，向遇難者家屬及受傷人員表達誠摯慰問。

台中新光三越13日發生氣爆，釀致逾30位死傷，其中也包含澳門遊客，而澳門政府當晚派遣「旅遊危機協助小組」與澳門紅十字會來台處理。據最新消息，2位澳門及死者將由台灣當地紅十字會與相關部門協調安排運送。

澳門政府網站14日指出，旅遊危機協助小組昨（13）晚隨澳門紅十字會前往台灣地區台中市，抵達後隨即到相關醫院探望購物商場氣體爆炸事件的澳門死者家屬和傷者，「轉達行政長官（指澳門特首岑浩輝）的深切慰問，並聽取其訴求，以協調制定具體的支援方案，全力提供適切協助」。

陸委會副主委梁文傑昨也表示，陸委會港澳處已派員到台中關心了解，也透過台灣、澳門聯繫管道通報澳門政府，會提供協助。他說，澳門現在沒有駐台辦事處，陸委會是透過我駐澳門辦事處聯繫。

陸委會昨說，傷亡者之澳門家屬將於今日搭機來台，政府相關機關將依家屬需求，全力協助入境、醫療、簽證延期、文書驗證、喪葬等相關行政事宜，「對這起不幸事件，我們感到非常心痛」。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

台中新光三越氣爆今調查原因！員工3時段取物 2黑車疑入內招魂

台中新光三越氣爆僅罰30萬 黃國昌指「這點」匪夷所思

影／新光三越氣爆釀多人死傷 事故原因持續調查中

新光三越氣爆 澳門小妹妹瀰漫性腦出血 醫分析可能預後

相關新聞

第一份工作枉死！林姓女樓管的頭一邊不見了 新光三越向死者家屬鞠躬道歉

台中新光三越13日上午發生嚴重氣爆，林姓女樓管當時倒在11樓電梯口，被救出送醫仍傷重不治，上午新光三越台中店的店長許宜敬...

新光三越氣爆熱顯像儀畫面曝！台中消防局長：事發原因最快下午有答案

台中新光三越昨氣爆已釀4死34傷，台中市消防局今公布昨案發使用空拍熱顯像儀，發現氣爆後內部溫度並不高，介於24度至19度...

影／逛街遇新光三越氣爆…彰基護理師情侶檔急診魂上身 熱血搶救傷患

台中新光三越13日中午11時33分許發生氣爆意外，造成4死、32人輕重傷的悲劇，當時，彰化基督教醫院急診部情侶檔護理師蘇...

新光三越氣爆案 急診醫：爆炸5階段傷害、每項都恐奪命

台中新光三越氣爆案造成嚴重死傷，急診科醫師翁梓華在「急診柯南．翁梓華醫師」臉書粉專表示，現在建築法規各項安檢已經相對嚴格...

影／氣爆4死...盧秀燕「強烈要求」新光三越2件事：成立窗口、每天露面說明進度

台中新光三越昨氣爆至今已釀4死34傷，台中市長盧秀燕今上午主持防災應變會議，她強烈要求業者2件事，其一是新光三越必須成立...

卓揆視察新光三越爆炸案盧秀燕不陪？ 中市府說明了

台中新光三越爆炸事件造成4死、34傷，行政院長卓榮泰預計今天下午到台中，聽取事故救援及應變情形，由副市長鄭照新陪同。為何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。