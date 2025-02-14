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第一份工作枉死！林姓女樓管的頭一邊不見了 新光三越向死者家屬鞠躬道歉

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
林姓女樓管大姑向新光三越代表痛訴，「她頭一邊都不見了，後腦還一直流血…」，疼愛女兒的父母及男友，更是一旁掩淚。記者黑中亮／攝影
林姓女樓管大姑向新光三越代表痛訴，「她頭一邊都不見了，後腦還一直流血…」，疼愛女兒的父母及男友，更是一旁掩淚。記者黑中亮／攝影

台中新光三越13日上午發生嚴重氣爆，林姓女樓管當時倒在11樓電梯口，被救出送醫仍傷重不治，上午新光三越台中店的店長許宜敬現身，雙手合十向死者家屬鞠躬道歉，一定配合市府及檢方進行完整的事故調查。

大姑向新光三越代表許宜敬痛訴，「她頭一邊都不見了，後腦還一直流血…」，疼愛女兒的父母，更是一旁掩淚，極度承受著愛女的離去，同時要求工安將來一定要確確實實做好。

據了解，林女為家中獨生女，靜宜大學畢業後第一份工作就是在新光三越擔任樓管，卻突然遇上意外身亡。

林女的男友也在相鄰不遠的大遠百，同樣任職樓管的工作，兩人交往2年已在台中同居，原本打算在今年結婚，女友卻突遭橫禍而身亡，今天情人節一臉哀傷的他，也到殯儀館協助家屬處理後事。

相驗結束後，林女遺體由從事殯葬業的表姊妹處理帶回新竹，一旁男友在領遺體時，更一度悲憤心碎不已。

林姓女樓管大姑向新光三越代表痛訴，「她頭一邊都不見了，後腦還一直流血…」，疼愛女兒的父母及男友，更是一旁掩淚。記者黑中亮／攝影
林姓女樓管大姑向新光三越代表痛訴，「她頭一邊都不見了，後腦還一直流血…」，疼愛女兒的父母及男友，更是一旁掩淚。記者黑中亮／攝影
林姓女樓管大姑向新光三越代表痛訴，「她頭一邊都不見了，後腦還一直流血…」，疼愛女兒的父母及男友，更是一旁掩淚。記者黑中亮／攝影
林姓女樓管大姑向新光三越代表痛訴，「她頭一邊都不見了，後腦還一直流血…」，疼愛女兒的父母及男友，更是一旁掩淚。記者黑中亮／攝影
林姓女樓管大姑向新光三越代表痛訴，「她頭一邊都不見了，後腦還一直流血…」，疼愛女兒的父母及男友，更是一旁掩淚。記者黑中亮／攝影
林姓女樓管大姑向新光三越代表痛訴，「她頭一邊都不見了，後腦還一直流血…」，疼愛女兒的父母及男友，更是一旁掩淚。記者黑中亮／攝影

台中市 新光三越氣爆

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