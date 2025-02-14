台中新光三越氣爆今調查原因！員工3時段取物 2黑車疑入內招魂

台中新光三越百貨中港店昨上午11時許12樓發生氣爆，造成4人死亡、超過30人受傷，其中34歲的陳姓男樓管與23歲的林姓女樓管分別喪生於11樓、12樓的樓梯附近。今天中午2輛黑色禮儀車駛進新光三越，疑似就是2人的家屬，他們並未在外逗留，進入大樓內，疑似回到事故現場招魂。

陳姓男樓管昨天被發現在12樓安全梯附近，林姓女樓管則在11到12樓的商場樓梯間。今天上午檢方到殯儀館相驗遺體，林女家屬控訴新光三越讓23歲的年輕女孩監工，新光三越台中店長許宜敬則雙手合十鞠躬，表示希望盡快釐清。

新光三越今天持續停業，上午11時45分許，1輛黑色的禮儀車從市政北七路的後門駛入，停在安全梯一側，禮儀社人員舉起白色招魂幡，撐起雨傘遮擋車內人員進入安全梯；約5分鐘後，第二輛黑色禮儀車也從市政北七路駛入，逕直開進地下室。

約1小時過後，禮儀社人員從建物內走出，再次撐起黑傘遮擋人員上車，駛離新光三越，不久後第二輛黑色禮儀車也從地下室駛出。2車均未有任何人員受訪，據了解，應該就是陳姓樓管與林姓樓管的家屬，回到事故現場招魂。

新光三越中港店持續封閉中，上午9時起消防局火災調查人員入內，調查爆炸原因，目前仍在調查中。現場也陸續有員工進入地下室牽車，1名男性員工表示，爆炸時正在9樓工作，地板震得很大力，在店長引導下與客人迅速疏散；至今尚未接到通知何時恢復上班，或是是否調往他職。