台中新光三越氣爆僅罰30萬 黃國昌指「這點」匪夷所思

台中新光三越昨氣爆釀4死34傷，台中都發局證實，該百貨施工未收到改裝施工申請。民眾黨立院黨團總召黃國昌今表示，令人匪夷所思的是，新光三越是全國知名百貨公司，為何施工時竟沒有申請許可？且建築法相關法規罰則是否不足，才讓業者心存僥倖，怎會發生這麼嚴重事情，才罰30萬元？

民眾黨團今上午開記者會，會後聯訪被問及台中氣爆意外，黃國昌說，盼逝者安息、傷者早日康復，政府與業者要做好賠償、撫卹與善後責任，政府必須徹查氣爆主因，才能防止悲劇重演。

黃國昌指出，匪夷所思的是，新光三越是全國知名的百貨公司，「為什麼進行施工時，竟然沒有申請許可？」從「建築法」到「消防法」相關法規的罰則是不是不夠，才讓業者心存僥倖，怎麼會發生這麼嚴重的事情，依照建築法才罰30萬，「這是什麼概念？」業者責無旁貸，同時請政府盡速查明真相。

現場媒體追問有側翼稱因預算被砍，救護車、消防車都沒錢加油、更有人稱罹難澳門人就是中國人。黃國昌回應，政治不能搞到沒有人性，發生重大傷亡，側翼進行這種政治操作冷血至極、毫無人性，良善的台灣社會不會接受、種偏激言論，這種偏激言論只敢躲在匿名粉專背後，不敢露面，「他們存在就像蟑螂，是台灣民主發展的毒瘤。」

另外有媒體問，世代共好協會理事長張育萌日前稱民眾黨立委吳春城的壯世代學院是寄生國會，黃國昌指出，利益迴避是民眾黨重要價值，該理事長的邏輯完全聽不懂，請具體說明是違法「公職人員利益衝突迴避法」的哪一條的規定，民眾黨不會跟著不知所云的指控隨之起舞。