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新光三越中港店氣爆案 總統指示卓榮泰協助台中市府
新光三越台中中港店昨天發生氣爆，目前造成4死及多人受傷。總統賴清德今天發表敞廳談話時除哀悼事件，也要求行政院長卓榮泰率領相關部會協助台中市政府積極解決各項問題。
新光三越台中中港店昨天發生氣爆意外，造成4死。傷者部分，根據衛福部資訊，截至今天上午6時，就醫傷患新增4人，累計共37人；其中14人仍住院中，包括一般病房8人、加護病房6人，分別收治在台中4家醫院。
賴總統今天針對時事發表敞廳談話前，先哀悼氣爆事件，並要求卓榮泰率領相關部會協助台中市政府積極解決各項問題，也盼後續問題順利應對處理。卓榮泰今天下午也新增行程，將赴勞動部勞動力發展署中彰投分署，聽取台中新光三越百貨氣爆事故救援及應變情形。
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