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氣爆之後…台中市府全面啟動39家大型百貨商場、量販店公安稽查

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
都發局勒令台中新光三越百貨停止使用，限期一個月內改善完成。都發局提供
都發局勒令台中新光三越百貨停止使用，限期一個月內改善完成。都發局提供

台中新光三越百貨發生嚴重爆炸事件，造成多人傷亡。台中市政府都發局除勒令百貨公司停止使用，限期一個月內改善完成，14日下午都發局也將啟動百貨、商場、量販店聯合稽查，確保公共安全。

都發局指出，經查氣爆發生於新光三越商場12樓違法施工區域，因施工管理不善造成結構受損、電梯損壞，並產生外牆帷幕附掛物掉落疑慮，都發局勒令該百貨公司停止使用，限期一個月內改善完成，若屆期未改善，將可連續開罰，並勒令繼續停止使用直到改善為止。

都發局表示，此爆炸事件違反建築法第77條第 1項規定，建築物所有權人、使用人未維護建築物合法使用與其構造及設備安全，建築物有危害公共安全之虞，已依同法第91條規定查處建築物所有權人新台幣30萬元罰鍰，並限期改善及停止建築物使用，改善期間並應確保公共安全。

此外，現場電梯因受氣爆影響，受損嚴重，牆面與電梯門板變形無法正常使用，為確保民眾安全及維護公共安全，都發局已針對該場所勒令停止使用及張貼「注意掉落物」公告。

台中市政府為防範類似事件再發生，都發局訂於14日下午2時全面展開公安稽查，針對台中市轄內樓地板面積5,000平方公尺以上的39家百貨商場及大型量販店進行專案聯合稽查。

此次稽查將由都發局副局長曾文誠及主任秘書吳信儀分別帶隊，聯合經發局、消防局及欣中天然氣公司，首波預計稽查2家百貨商場及2家大型量販店，若發現違規，將依法裁罰並限期改善。

針對此次氣爆事件，台中市政府都發局強調，新光三越百貨公司必須依期限改善，改善期間做好各項安全措施，外牆及附掛物因爆炸事件剝落涉危險部分，除配合檢調調查須保存證據外，應立即拆除。

建築物外牆及附掛物剝落、結構（梁、樓板）破損變形及升降設備損壞，而有危害公共安全部分，應由所有權人擬具經建築師或專業技師簽證改善計畫，送都發局備查，並依計畫於改善完成後，委託建築師或專業技師，檢視簽證安全無虞，再向都發局申報辦理恢復使用，改善期間建築物安全由所有權人負全責。

都發局強調，將依規要求各百貨商場量販店持續加強公共安全管理，依規定期公安申報，市府後續也將加強聯合稽查，以維護市民安全。

都發局已針對場所勒令停止使用，及張貼「注意掉落物」公告。都發局提供
都發局已針對場所勒令停止使用，及張貼「注意掉落物」公告。都發局提供

台中市 新光三越氣爆

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