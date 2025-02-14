新光三越氣爆熱顯像儀畫面曝！台中消防局長：事發原因最快下午有答案

台中新光三越昨氣爆已釀4死34傷，台中市消防局今公布昨案發使用空拍熱顯像儀，發現氣爆後內部溫度並不高，介於24度至19度間，消防局長孫福佑指出現場疑似氣爆，今火調科人員與檢方再度入內蒐證，案發原因最快下午就會有答案。

孫福佑表示，現場氣爆原因由檢方調查中，檢方昨晚偵訊16人，目前還沒有確切答案，檢方今會率同相關人員到場勘驗，與工作人員釐清當時狀況，找出氣爆可能性，今天下午應該會有答案。

孫福佑說，昨天氣爆後使用熱顯像儀在現場監測，事後發現內部溫度最高24度，溫度不高甚至有部分僅19度，熱顯像儀空拍機在這次氣爆現場，沒有發揮應有功能，因為溫度不高，才未顯示出不一樣的地方。

孫也解釋，氣爆後沒多久溫度就下降，熱顯像儀中呈現紅色的部分，主要是在場搜救人員的體溫。