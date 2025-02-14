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【重磅快評】新光三越爆炸案是空前 要防止再創紀錄

聯合報／ 主筆室
台中新光三越昨天發生疑氣爆意外，造成四死三十三傷，施工的12樓滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝
台中新光三越昨天發生疑氣爆意外，造成四死三十三傷，施工的12樓滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝

昨天近中午台中新光三越美食街爆炸案，至目前為止，只有四死三十三傷的數字確定，其它細節仍處模糊狀態。是氣爆、瓦斯爆炸，還是粉塵爆炸？說法莫衷一是，只知道現場沒起火；確定美食街裝修切管線時引爆，管線輸運什麼化學品？不知；只知道供氣的欣中天然氣公司聲稱兩天前就已拆除瓦斯表並且封管，爆炸後再去巡，欣中的施做完好，所以應與爆炸案無關。

不只新光業者講不清楚爆炸何以發生，市府消防局、都發局也沒有一致說法；事實是這些單位都不清楚瓦斯爆炸、氣爆、塵爆有什麼不同；只知道氣爆發生時自液態一路轉為氣態，在混進空氣中氧分子成為爆炸性氣體，體積至少暴增一萬倍以上，這也是爆炸案現場到處可漸被炸飛的裝修、建材的原因。

更不清楚的是什麼化學品引發這起爆炸？相關單位只聽過瓦斯爆炸，但是會引發爆炸的化學品有很多種，液化瓦斯、甲烷、丙烷、液態氫等許多化學物質都會引發氣爆，到底新光三越美食街管線輸送的是什麼化學品？如果不知道，輕率的就動切割工具斷管，實在太冒險了。

更大的問題是室內美食街裝修工程要不要向政府申請？提出施工計畫、樓層管線圖，各管線又輸運什麼東西？先不問政府有沒有能力審查、指導，事實是美食街裝修要不要申請？政府也不清楚。事實是現行「強化建物施工管理作業原則」也是一年前才制訂、頒行，更糟糕的這不是法令，只是行政指導，業主可以聽，覺得囉唆了就十足是耳邊風。

新光業主說有專業的切管工班進場操作，切管作業有無標準作業程序，才能保證作業有專業水準；專業的切管工工班是否有技術士證照的要求？政治的要求才能保及業內一致的技術水準；所謂專業，不該是內部自嗨的形容詞，而事業別的制服，必須大家都信得過。

新光三越這起爆炸案相當慘重，據說是這幾十年最慘重的公安事件，但是任誰都相信這個記錄維持不了多久，以前述羅列的法令指導，都遠遠落後於客觀不斷創新的事件規模，除非態度上應超越自我，嚴格要求，否則意外不斷頻傳，還不斷創新。

台中市 新光三越氣爆

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