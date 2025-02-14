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新光三越23歲女樓管獨生女...男友心碎淚崩 林父心痛愛女工安受害

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
林姓女樓管的父母與大姑，攜同男友提早1小時就趕到台中殯儀館，現場等待相驗及探視遺容，一片哀戚。記者黑中亮／攝影
林姓女樓管的父母與大姑，攜同男友提早1小時就趕到台中殯儀館，現場等待相驗及探視遺容，一片哀戚。記者黑中亮／攝影

台中百貨新光三越13日發生氣爆，台中地檢署原定早上10時30分由檢察官黃鈺雯前來相驗，但林姓女樓管的父母與大姑，攜同男友提早1小時就趕到台中殯儀館，一見到新光三越人員慰問更是當場淚崩，現場一片哀戚。

23歲林姓女樓管爸媽提前抵達殯儀館後，爸爸面對媒體一度表示，謝謝大家的關心，但不願意接受訪問，強調女兒受害了、就是受害了，希望媒體能夠多朝工安的方向去報導，更希望這種意外以後不要再發生了。

大姑更難過說，林女是家中獨生女，哭著說她原本3月就想離職，因為被安排監工，所以想說把這件事好好做完，6月再離職，沒想到一個年輕少女就這樣瞬間沒了，氣憤說「監工為何是叫一個小女生負責樓管？擔子是不是太重了？」

台中新光三越13日上午發生嚴重氣爆，林姓女樓管當時倒在11樓電梯口，被救出送醫仍傷重不治讓家屬難以接受。

林女家屬難掩氣憤情緒，痛批事發後竟然是醫院來電告知意外，令人覺得新光三越處理事情方式很糟糕。

而林女男友上午一直默默陪在家屬一旁，心碎的表情，一同探視林女的最後遺容。女樓管原本預計過完年就要辭職，沒想到死神早一步到來，和家屬一起悲痛萬分。

林姓女樓管的父母與大姑，攜同男友提早1小時就趕到台中殯儀館，現場等待相驗及探視遺容，一片哀戚。記者黑中亮／攝影
林姓女樓管的父母與大姑，攜同男友提早1小時就趕到台中殯儀館，現場等待相驗及探視遺容，一片哀戚。記者黑中亮／攝影
林姓女樓管的父母與大姑，攜同男友提早1小時就趕到台中殯儀館，現場等待相驗及探視遺容，一片哀戚。記者黑中亮／攝影
林姓女樓管的父母與大姑，攜同男友提早1小時就趕到台中殯儀館，現場等待相驗及探視遺容，一片哀戚。記者黑中亮／攝影

台中市 新光三越氣爆

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