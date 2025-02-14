新光三越氣爆 澳門小妹妹瀰漫性腦出血 醫分析可能預後

台中新光三越昨發生嚴重氣爆，澳門籍2歲女童頭部重創、顱骨骨折昏迷，腦部有血塊，瀰漫性出血，已接受開顱手術搶命。神經外科醫師指出，瀰漫性腦出血可能伴隨後續腦水腫，壓迫腦幹或者腦核危及生命，由於出血部位多，甚至可能併發神經軸索斷裂，形同電線無法傳導，類似個案通常預後不佳。

台中新光三越氣爆案目前已釀成4死、逾30人輕重傷，包含從澳門來台旅遊的一家七口，當57歲阿公當場死亡、58歲盧姓阿嬤送醫不治，2歲鄧姓女童頭部重創，顱骨骨折昏迷，插管有生命危險，送澄清醫院救治，後轉送中國醫藥大學附設醫院，到院後接受緊急動開顱手術，由於腦部有血塊，瀰漫性出血，術後送加護病房，這3天是關鍵。

針對這類瀰漫性出血的個案，土城醫院腦神經外科教授級主治醫師曾元昀說，由於沒有直接看到患者腦部影像，難以直接診斷。但以一般臨床上的瀰漫性出血的病人，後續可能引發腦水腫，伴隨腦壓升高、壓迫腦幹、腦核等部位而危及生命。

曾元昀指出，腦水腫治療通常使用大量降腦壓或利尿劑，但小朋友才2歲，本身體液跟體內血量本來就不高，使用上會更容易造成電解質不平衡，或腎臟功能變差等相關併發症，「瀰漫性腦出血」患者的腦部出血部位很多，一般預後並不好。

由於瀰漫性腦出血會有很多部位同時出血，有些甚至還會病發神經軸索斷裂，曾元昀表示，軸索是神經傳導的構造，如果斷裂範圍太大如同電線無法傳導，整個大腦都會失去功能。目前開刀治療應是希望盡量降低腦壓，避免壓迫到腦核、腦幹等重要部，看腦部後續可以恢復到什麼程度。