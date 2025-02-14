盧秀燕看氣爆民眾「手抖到不行」 今拍板成立3專案 協助心理輔導

台中新光三越昨氣爆已釀4死34傷，台中市長盧秀燕今上午主持防災應變會議後表示，她看到氣爆後民眾嚇得「手抖到不行」，回去一定惡夢連連，今啟動3個專案，包括稽查全市39家百貨、量販店，也協助被害人心理輔導諮商，以及對新光三越求償法律服務。

盧秀燕說，今起開3個專案，第1個專案由都發局針對全市百貨、商場及量販店共39家，會展開公安稽查，重點是燃氣設備、餐廳廚房防火區塊，還有勞動相關等。另新光三越爆炸嚴重，擔心高樓層還會有東西掉落恐釀二次傷害，也會要求業者拆除危險物品。

盧指出，第2個專案是考量氣爆嚴重，包括現場、經過民眾都受害，即使沒有受傷死亡，但還是會過度驚嚇，生死一瞬間心理創傷不容忽視，她昨天看到一段影片，氣爆後「有人抖到不行」，相信這個人回家後一定是惡夢連連，由衛生局、社會局開心理諮商服務專案，給予受害民眾協助。

盧秀燕說，第3個專案是協助受害民眾向新光三越請求賠償的法律服務，因為新光三越現在雖有撫卹、補償事宜，但仍有接到很多民眾反映表示未盡理想，如死亡給100萬元、受傷給10萬元，但輕重傷都10萬元，是否足以達到理賠效果？將由法制局、勞工局共同協助。