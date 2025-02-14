影／氣爆4死...盧秀燕「強烈要求」新光三越2件事：成立窗口、每天露面說明進度

台中新光三越昨氣爆至今已釀4死34傷，台中市長盧秀燕今上午主持防災應變會議，她強烈要求業者2件事，其一是新光三越必須成立受害者服務窗口，公布聯絡方式由專人處理，其二是百貨要每天露面，向大眾、媒體說明處理進度。

盧秀燕表示，今天起要求新光三越2件事情，新光昨天雖然開始處理相關撫卹，很多受害者向市府反映，表示不知道如何與新光三越聯絡，例如有人在逛街買了東西，為了逃生散落一地，要怎麼回去拿、或誰送給他？以及內部工作人員勞動權益等等。

盧秀燕說，她要求新光三越即日起成立1個受害者服務窗口，必須公布聯絡方式、主責人員，否則百貨平時不特定人進出，還有大批工作人員，他們想要請新光三越處理，卻不知道要找誰，因此要求業者成立受理窗口，由專人處理，這是台中市府強烈的要求。

盧也說，同時也要求新光三越即日起，每天必須露面，向社會大眾、媒體工作者說明處理進度，如民眾購物損失、專櫃人員個人物品怎麼處理等等，包括社會大眾、市政府及媒體，都有太多想詢問，因要求新光三越每天對外說明。

盧表示，新光三越不能自己悶著頭幹，否則不知道在做什麼，這也不是一個這麼大企業的處理方式。