新光三越成立長期專案應變小組 確保員工薪資不受影響

新光三越台中中港店2月13日封閉施工的12樓近午發生氣爆事件，不幸罹難4人、受傷30人，除了傷亡，新光三越台中店即起暫時停止營業，員工生計問題也引起討論。新光三越今日再度發出聲明，強調「以人為本，新光三越應承擔的責任，絕不逃避」。

新光三越現場成立長期的專案應變小組，面對來自同仁、傷亡者家屬或廠商等需求，都有專人作為窗口持續回應支援。關於同仁工作權益，也會務使同仁權益和薪資不受影響。

新光三越完整聲明如下：