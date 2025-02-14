快訊

深耕基層或布局中央？ 陳其邁「邁盟」人馬漸浮出檯面

飛日本查大S死因？張蘭疑隔空嗆聲S媽：要準備彈藥

蟬聯14年「店王」 新光三越台中店停業一天損7千萬！再強調：絕不逃避

台中新光三越氣爆 北市消防局長莫懷祖：災害擴大有其他原因

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市消防局長莫懷祖上午參加消防局「30華年，鳳凰涅槃『一起』慶重生」活動受訪。記者楊正海／攝影
北市消防局長莫懷祖上午參加消防局「30華年，鳳凰涅槃『一起』慶重生」活動受訪。記者楊正海／攝影

新光三越台中店昨封閉施工的12樓美食街發生氣爆，釀成4死、37人輕重傷。台北市消防局長莫懷祖上午受訪，針對可能發生的原因，他指出，以消防局來講，一個災害，瓦斯是起因，但是會使災害擴大，有其他原因。

莫懷祖上午參加消防局「30華年，鳳凰涅槃『一起』慶重生」活動，針對台中氣爆後北市啟動消防安檢專案，他指出，第一時間市長蔣萬安指示要加強相關的安檢，昨天到現在為止，總共12個行政區，執行了66件，包括大賣場和百貨公司的消防檢查。

另外有通知台北市的瓦斯公司，加強對百貨公司、賣場等有關瓦斯安檢，包括管路、器材的檢查。建管處的部分，是針對防火區劃，還有容留人數的管理等，也同步進行清查；勞檢單位是對施作人員的勞動檢查。莫懷祖說，預計在一周之內，將台北市所有的大賣場、百貨公司清查，若不合格，會依法裁處。

媒體也追問氣爆可能的原因，莫懷祖指出，爆炸的原因目前台中市府正在查，但全國的消防單位也都很關心，因為你不知道原因，就不知道怎麼採取措施，根據他們直接詢問台中市消防局，目前來講它有好幾個可能的原因，大家懷疑比較多的是，第一個優先清查的是有關瓦斯的部分。

莫懷祖也說，在現場進行室內裝修時，有一些的瓦斯管線，是不是有依規定的方式有進行截斷、閉鎖，可能要靜待台中市府的調查。但就以消防局來講，一個災害，瓦斯是起因，但是會使災害整個擴大，有其他原因。

他說，消防局更重視的是，施工區域的周邊人員的管理、人流動線的管理，把危險可能比較高的因子，與消費者進行區隔，這還是比較重要的。同時平時該有的作為，包括消防設備、防火區劃等設施保持妥適，這些都是重點的工作。

台中市 新光三越氣爆

延伸閱讀

影／逛街遇新光三越氣爆…彰基護理師情侶檔急診魂上身 熱血搶救傷患

台中新光三越氣爆 新竹瓦斯：一周完成商場表內外管安全特檢

影／新光三越氣爆4死、增至34人傷 盧秀燕：協助慰問救濟

不斷更新／台中新光三越疑氣爆坍塌 4死34傷 搜救犬進入現場

相關新聞

新光三越氣爆4死檢漏夜傳16人複訊全請回...無人轉被告

台中新光三越百貨昨上午發生嚴重氣爆，已造成4人死亡、31人輕重傷，檢警初步就現場工人、業者等約詢20人到案說明，台中地檢...

新光三越氣爆熱顯像儀畫面曝！台中消防局長：事發原因最快下午有答案

台中新光三越昨氣爆已釀4死34傷，台中市消防局今公布昨案發使用空拍熱顯像儀，發現氣爆後內部溫度並不高，介於24度至19度...

影／逛街遇新光三越氣爆…彰基護理師情侶檔急診魂上身 熱血搶救傷患

台中新光三越13日中午11時33分許發生氣爆意外，造成4死、32人輕重傷的悲劇，當時，彰化基督教醫院急診部情侶檔護理師蘇...

影／氣爆4死...盧秀燕「強烈要求」新光三越2件事：成立窗口、每天露面說明進度

台中新光三越昨氣爆至今已釀4死34傷，台中市長盧秀燕今上午主持防災應變會議，她強烈要求業者2件事，其一是新光三越必須成立...

新光三越氣爆外牆「一片片噴出」 專家分析原因：否則內部更慘重

新光三越台中店昨日中午發生氣爆公安事件，造成4死31輕重傷。以建築、設計業起家的「孵大學Xuniversity」校長謝昆霖分析，好險台灣百貨、商場，甚至是機場都採乾式施工，讓這次氣爆的高壓氣體朝外噴出，否則集中在百貨內部的營業區，毀損和傷亡會更加重。

【重磅快評】新光三越爆炸案是空前 要防止再創紀錄

昨天近中午台中新光三越美食街爆炸案，至目前為止，只有四死三十三傷的數字確定，其它細節仍處模糊狀態。是氣爆、瓦斯爆炸，還是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。