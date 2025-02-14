台中新光三越氣爆 北市消防局長莫懷祖：災害擴大有其他原因

新光三越台中店昨封閉施工的12樓美食街發生氣爆，釀成4死、37人輕重傷。台北市消防局長莫懷祖上午受訪，針對可能發生的原因，他指出，以消防局來講，一個災害，瓦斯是起因，但是會使災害擴大，有其他原因。

莫懷祖上午參加消防局「30華年，鳳凰涅槃『一起』慶重生」活動，針對台中氣爆後北市啟動消防安檢專案，他指出，第一時間市長蔣萬安指示要加強相關的安檢，昨天到現在為止，總共12個行政區，執行了66件，包括大賣場和百貨公司的消防檢查。

另外有通知台北市的瓦斯公司，加強對百貨公司、賣場等有關瓦斯安檢，包括管路、器材的檢查。建管處的部分，是針對防火區劃，還有容留人數的管理等，也同步進行清查；勞檢單位是對施作人員的勞動檢查。莫懷祖說，預計在一周之內，將台北市所有的大賣場、百貨公司清查，若不合格，會依法裁處。

媒體也追問氣爆可能的原因，莫懷祖指出，爆炸的原因目前台中市府正在查，但全國的消防單位也都很關心，因為你不知道原因，就不知道怎麼採取措施，根據他們直接詢問台中市消防局，目前來講它有好幾個可能的原因，大家懷疑比較多的是，第一個優先清查的是有關瓦斯的部分。

莫懷祖也說，在現場進行室內裝修時，有一些的瓦斯管線，是不是有依規定的方式有進行截斷、閉鎖，可能要靜待台中市府的調查。但就以消防局來講，一個災害，瓦斯是起因，但是會使災害整個擴大，有其他原因。

他說，消防局更重視的是，施工區域的周邊人員的管理、人流動線的管理，把危險可能比較高的因子，與消費者進行區隔，這還是比較重要的。同時平時該有的作為，包括消防設備、防火區劃等設施保持妥適，這些都是重點的工作。