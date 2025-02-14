新光三越台中店停業一天損失7千萬！今再強調：應承擔的責任絕不逃避

新光三越台中中港店昨日發生意外事件，台中市政府已勒令該店無限期停業，直到檢查安全無虞才能復業。該店是新光三越旗下店王，去年創下258億元的史上最高業績，換算下來平均一天的營業額為7千萬元。停業對業者造成不小的損失。

新光三越中港店主打精品、但業態齊全、營業面積大，14年來蟬聯百貨店王，業績一直獨秀，更是首家單店業績破200億元的商場，即使去年百貨業景氣不佳，仍創下高達258億元的史上最高業績，平均一天的營業額為7千萬。

新光三越今日發布新聞指出，台中中港店即日起暫時停止營業，全力配合政府相關單位指示進行調查與辦理環境安檢工作。同時，關於同仁的工作權益，將依照現場作業需求進行彈性班別調配，務使同仁權益和薪資不受影響；受影響的品牌夥伴，也第一時間關懷聯繫，進行盤點缺損與積極討論補償方案。

新光三越重申並強調，對於整起意外事件，對於「人」的各項善後將是第一優先要務，並承諾負起所有該承擔的責任，公司正全力處理，並與政府相關單位密切配合。同時，再次向社會大眾表達歉意，並感謝政府相關單位及社會各界的全力協助，特別是台中市政府與警消相關單位的救人救災協助。

新光三越總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌等相關高階主管，昨日於第一時間前往現場，對罹難者家屬各別提供新台幣100萬元致意，隨即趕赴5家醫院探視25位傷者並提供慰問金。同時，新光三越在第一時間於現場成立長期的專案應變小組。無論面對來自同仁、傷亡者家屬或廠商等現場需求，都有專人作為窗口持續回應支援。其中也包含專責組積極配合救災、專人陪伴罹難者家屬與傷者家屬進行治喪與照護協助，持續關懷慰問並給予撫卹，也安排社區發展與重建計畫的專業人員。