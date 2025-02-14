新光三越氣爆！公司發聲明：絕不逃避責任、員工的權益不會受影響

新光三越13日發生氣爆案，對此新光三越在14日發出聲明表示，絕不逃避責任、中港店員工的權益不會受影響。

具體聲明如下：

事件發生當下，新光三越以同仁與顧客安全為第一優先考量，除了進行緊急疏散與通報警消外，同時積極配合搶救工作，第一時間全力搜救、救災，盡力降低人員傷亡。

總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌等相關高階主管獲知訊息後，於第一時間前往現場，承諾以 「人」的照顧善後為第一優先，對罹難者家屬各別提供新台幣 100 萬元致意，表達最深切的哀痛與關懷，隨即趕赴5家醫院探視25位傷者並提供慰問金。

同時，新光三越在第一時間於現場成立長期的專案應變小組。無論面對來自同仁、傷亡者家屬或廠商等現場需求，都有專人作為窗口持續回應支援。其中也包含專責組積極配合救災、專人陪伴罹難者家屬與傷者家屬進行治喪與照護協助，持續關懷慰問並給予撫卹，也安排社區發展與重建計劃的專業人員。

新光三越台中中港店即日起暫時停止營業，全力配合政府相關單位指示進行調查與辦理環境安檢工作。同時，關於同仁的工作權益，我們將依照現場作業需求進行彈性班別調配，務使同仁權益和薪資不受影響；受影響的品牌夥伴，也第一時間關懷聯繫，進行盤點缺損與積極討論補償方案。

新光三越重申並強調，對於整起意外事件，對於「人」的各項善後將是第一優先要務，並承諾負起所有該承擔的責任，公司正全力處理，並與政府相關單位密切配合。

同時，再次向社會大眾表達歉意，並感謝政府相關單位及社會各界的全力協助，特別是台中市政府與警消相關單位的救人救災協助。