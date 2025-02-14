新光三越氣爆…蔣萬安向盧秀燕表達全力支援！對北市百貨要求這些事

新光三越台中店昨封閉施工的12樓美食街發生氣爆，釀成4死、37人輕重傷。台北市長蔣萬安上午受訪，透露昨天第一時間與台中市長盧秀燕互動連繫，他說，除了向盧市長表達台北市的關心，以及台中市如果有任何需要，台北市一定全力支援。

蔣萬安上午參加消防局「30華年，鳳凰涅槃『一起』慶重生」活動受訪指出，昨天台中新光三越發生不幸的氣爆事故，首先要向身亡的民眾以及家屬表達深深的哀悼及關心之意，表達台北市的關心，目前他看到盧市長所率領的跨局處團隊也積極的在進行搶救、後續的復原以及傷患救治，所以保持密切聯絡，只要台中市有需要，台北市全力支援。

由於台中新光三越疑似施工沒有申請被裁罰，北市是否稽查到類似案例？蔣萬安說，依照相關的規定，包括百貨業者如果要進行裝修工程，一定要申請相關的施工許可，沒有施工許可而擅自進行裝修工程，會開罰6萬到30萬。他已經要求建管處針對台北市各百貨公司去稽查，如果有任何擅自施工裝潢而沒有申請施工許可，就會依法開罰。