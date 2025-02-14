影／逛街遇新光三越氣爆…彰基護理師情侶檔急診魂上身 熱血搶救傷患

台中新光三越13日中午11時33分許發生氣爆意外，造成4死、32人輕重傷的悲劇，當時，彰化基督教醫院急診部情侶檔護理師蘇奕帆、郭芸亘，在情人節前夕，前往新光三越逛街，在氣爆發生當時，雙雙發揮「急診魂」，衝出戶外搶救6名傷患，令人動容。

蘇奕帆在擔任護理師五年、郭芸亘四年，蘇奕帆說，他們昨天都是休假，相偕到新光三越逛街，他當時到六樓找朋友，女友郭芸亘在四樓，在氣爆發生時，只聽到一聲巨響，然後樓層很大震動，原以為是地震，造成電梯下墜，但直覺不像，立即下到四樓找女友，一起往一樓衝，想說自己是急診護理師，可以協助救助傷患。

蘇奕帆說，當他們衝到戶外時，發現像災難片一般，瓦礫散落滿地，有多人躺在地上，現場已有救護車到場，他們先發現澳門籍的鄧姓夫婦，但鄧男已當場明顯死亡，再察看相鄰約兩公尺的鄧妻，她沒有外傷、也沒有呼吸心跳，他立即為她施以CPR（心肺復甦術），女友則在一旁使用救護車提供的點滴，在場還有一名白髮長者協助做CPR，後來，救護人員趕來接手，將鄧婦送醫。

蘇奕帆說，他們隨後協助現場另5名傷患，協助評估及包紮傷口，也有一名男子血過低，由女友幫忙打點滴，在現場待了約兩個小時，後來因救援人員陸續趕到，將傷患送醫後，他們才離去。他們說，當時忙著救人，忘了疲累。

彰基急診部有一百多位護理師，男性有十多位，蘇奕帆說，他喜歡急診護理師的工作，因為這是很有意義的工作，所以當氣爆案件發生後，他才會奮不顧身投入協助救助病患，以後，他也會持續堅守急診護理師的崗位，幫助更多人；郭芸亘也說，當時是「急診魂」上身，不有多想就衝去救人，將來也會繼續從事急診護理師工作。

蘇奕帆、郭芸亘昨天在情人節前夕，一起去逛街，卻遭遇他們形容的畢生可能就這麼一次的災難，熱誠救人的事蹟深受稱道，讓他們過了一個難忘的情人節，但他們都說，情人節能幫助人，是很有意義的事。

彰基總院長陳穆寬獲知彰基急診部護理師蘇奕帆、郭芸亘，在新光三越氣爆案主動救助傷患的事蹟，深表肯定， 認為發揮彰基精神，將會表揚與獎勵。