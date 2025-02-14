澳門政府：台中氣爆2名澳門死者將由紅十字會安排運送回家

台中新光三越13日發生氣爆，釀致逾30位死傷，其中也包含澳門遊客，而澳門政府當晚派遣「旅遊危機協助小組」與澳門紅十字會來台處理，據最新消息，2位澳門及死者將由台灣當地紅十字會與相關部門協調安排運送。

澳門政府網站14日指出，旅遊危機協助小組昨（13）晚隨澳門紅十字會前往台灣地區台中市，抵達後隨即到相關醫院探望購物商場氣體爆炸事件的澳門死者家屬和傷者，「轉達行政長官（指澳門特首岑浩輝）的深切慰問，並聽取其訴求，以協調制定具體的支援方案，全力提供適切協助」。

澳門官方表示，2名澳門居民經治療後已出院，他們表示相關購物商場有派員提供協助，包括酒店住宿及安排親友前往當地等。3名住院傷者中，1人在深切治療區（台灣稱為加護病房）留醫，另外2人有與家屬聯繫，並繼續接受治療。

此外，就兩名澳門死者遺體的運送事宜，澳門政府提到，「將透過當地紅十字會與相關部門協調安排」。而澳門旅遊危機協助小組及澳門紅十字會人員將繼續在當地為死者家屬和傷者提供適切協助，並與家屬、相關組織和單位保持緊密聯繫。

據「東森新媒體ETtoday」報導，澳門特區政府得知事件後，第一時間跨部會成立緊急應變中心，「專屬」為澳門一家7口進行人道協助，澳門官方相關代表人員於13日晚間八點多航班來台，預計今天還有一批人員來台，將由澳門官方陪家屬一起前往台灣處理相關事宜。報導並指，陸委會主委邱垂正對此事高度重視，第一時間召開專責會議，指派副主委沈有忠，以及港澳處處長盧長水趕赴台中協助關懷，全力做好後續保障工作。

而中華港澳之友協會秘書長張仕賢則表示，對於這次意外大家都很難過，台灣官方與民間也非常重視，對於家屬提供關懷協助，也因為這次危機事件，台澳之間重新互動，溝通管道也很暢通，大家目標只有一個，全力協助家屬善後。

對於這次澳門政府處理台中氣爆澳門傷者的情況，澳門建制派媒體新華澳報刊文指出，澳門特區政府的處置方式，「既十分及時也極為得當」，「既堅守了『一個中國』原則，又爭取到了澳門特區政府在涉台事務上的主導權」。

文章指出，澳門特區政府派出雖然是旅遊局屬下機構的官方機構，但澳府是以「旅遊危機協助小組隨澳門紅十字會赴台為氣爆事件死者家屬和傷者提供適切協助」的詞句，來作表述的。這其中的一個「隨」字，更為稀釋旅遊危機協助小組的「官方」成分。因為澳門紅十字會是一個非官方組織，這凸顯了這次旅遊危機處置工作，是以民間團體為主，「隨同」赴台的官方單位為輔。

文章也提到，隨同澳門紅十字會前往台灣地區進行危機處置的旅遊危機協助小組，能夠在第一時間入境台灣地區，除了是其中有部分人是持有方便入境台灣地區的證件之外，「相信是陸委會港澳蒙藏處給予了特別協助」。文章評價，「這倒是較為友善的表現，當然也是遵循人道主義的必須」。