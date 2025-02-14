新光三越氣爆外牆「一片片噴出」 專家分析原因：否則內部更慘重

新光三越台中店昨(13)日中午11點多發生氣爆工安事件，造成4死逾30輕重傷。以建築、設計業起家的「孵大學Xuniversity」校長謝昆霖透過臉書分析，好險台灣百貨、商場，甚至是機場都採乾式施工，讓這次氣爆的高壓氣體朝外噴出，否則集中在百貨內部的營業區，毀損和傷亡會更加重。

謝昆霖解釋，新光三越在拆除裝潢時引發氣爆，把一整層的外牆炸出一堆洞，主要與百貨公司的嚴苛施工環境和鋼構乾式施工外牆兩個層面有關。

因為百貨公司在施工時，猶如是「穿著衣服改衣服」，百貨樓管都會嚴格把關施工區是否為密封隔離，讓民眾在各樓層逛街時不會聞到氣味和粉塵。這樣的施工環境導致工地區域也無法開啟空調，因為這樣味道、粉塵會透過空調系統跑去營業空間。

謝昆霖說，這樣的密封隔離施工區本來就屬高危險的工作區，因為工地的材料本來就危險，其具有高揮發性、燃點低、粉塵狀的特性，一旦累積在密封空間，濃度提高就會致命。「要嘛工人在裡面吸太多昏迷，要嘛就是點燃、爆炸」。

就時間點上，氣爆發生時間約在百貨公司11點開業後，根據經驗推論，如果工人施工時間是商場關閉至隔天開店前，瓦斯在工區洩露時工區無人，通常也會拆除瓦斯探測器，以致瓦斯累積。當營業場所開始運轉，因為工區密封性好，營業區聞不到的情況下，瓦斯若持續洩漏，濃度達到足以爆炸的5%-15%之間，這時即便在工區開燈，開關裡面的小火花都足以引發氣爆。

而乾式施工的外牆，並非以水泥或鋼筋組成，而是直接把工廠一片一片做好的牆和玻璃「掛上去、鎖緊」。在氣爆的當下可看到從空中飛落的材料是一片片「噴」出，而非眾人記憶中「堅固的牆壁」，恰好成了它沒有抵抗、由內而外排出壓力的證明。

謝昆霖指出，由於此次氣爆是外牆在抵抗不住外爆的力量噴掉，讓高壓氣體朝外噴出，否則裡面的營業區會更慘重。若非如此，高壓氣體可能會順著樓梯或電梯，或其他垂直的管道往上往下噴，這樣電梯的門和其他樓層的室內災難，可能不只是現在這樣。

謝昆霖文末還提及之前的興富發吊車砸捷運、捷運撞吊臂等台中工安事件，認為台中已出現很明顯的都市治理警訊，不得不慎。

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍。 圖／讀者提供