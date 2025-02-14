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「靠夭氣爆快回報」台中消防員返隊撞見新光三越爆炸！驚險第一視角曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
黎民分隊救護車昨出勤結束返隊途中撞見新光氣爆現場，行車記錄器發下驚險瞬間。圖／消防提供
黎民分隊救護車昨出勤結束返隊途中撞見新光氣爆現場，行車記錄器發下驚險瞬間。圖／消防提供

「啊啊啊......氣爆啊！」「XXXX耶！靠夭！趕快回報！」台中市消防局黎民消防分隊一輛救護車昨天出勤結束，返回隊部時，當場目擊新光三越台中中港店氣爆現場，見到從高樓散落大量破碎磚石、玻璃、鋼架建材等，驚駭之餘，衝出粗話，並立即回報119勤務中心。

上午11點33分氣爆發生當時，黎民消防分隊救護車結束勤務行經台中中港店前停等紅燈，行車記錄器拍下，救護員突見右前方百貨公司氣爆，從高樓散落大量破碎磚石、玻璃、鋼架建材等，一陣錯愕，衝出粗話，見狀況滿嚴重的，立即回報119勤務中心。

影片中聽見救護員「啊啊啊...XX老師咧...氣爆啊！」「XXXX耶！靠夭！氣爆！趕快回報」，只聽到另一人拿起車上話機回報「中山0091呼叫，現在新光三越前，目側是8樓位置，現在氣爆啊氣爆，開警笛，救護車沒辦法確定是幾樓氣爆，現在在新光三越氣爆啊狀況滿嚴重的！」救護車馬上停靠路邊，加入救災勤務。

台中市 新光三越氣爆

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