新光三越氣爆38人傷亡...包括4死、34輕重傷 6人在加護病房

213新光三越爆炸事件，台中市府傷亡統計續報，截至今天上午早上7時，共計4名死亡、34名傷者，其中20人已出院；由於另有多人自行就醫，包紮後離開醫院診所，沒有在市府統計中。另檢方昨深夜複訊16名證人後，將16人全數請回，並持續調查真相。

台中新光三越昨天召回休假的樓管，加班處理善後，有員工表示，公司不能營業，裡面的攤位、櫃位也不能營業，合約等都要樓管去跟攤商一個一個喬。停放在新光三越地下室車輛已可取車，許多車主一早就到停車場把車開走。

消防署今早7點半也公布最新彙整氣爆災情資訊，台灣大道三段新光三越百貨公司昨天上午11點33分發生氣爆，原因為11樓、12樓裝潢拆除工程導致，受波及樓層為9至12樓，共計疏散民眾235人，另分別由3座電梯平安救出6人。事故原因仍在調查中。

而根據衛福部緊急醫療管理系統資料，目前38人傷亡，包括4人死亡、34人輕重傷，後續傷者情形，19人出院，1人急診留觀，一般病房8人，加護病房6人。