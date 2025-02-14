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台中新光三越氣爆傷患釀4死 20人已出院、6人仍在加護

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台中新光三越昨日發生氣爆，外觀一片狼藉。記者黃仲裕/攝影
台中新光三越昨日發生氣爆，外觀一片狼藉。記者黃仲裕/攝影

新光三越台中店封閉施工的12樓美食昨近午發生氣爆，釀4人死亡，並且大樓11、12樓外牆爆破，多樓層天花板、牆面被炸毀，初判是瓦斯氣爆釀災。衛福部發布截至今早六時統計，目前傷患共37人，包含1人明顯死亡，另有20人已經出院、6人在加護病房、3人OHCA（到院前心肺功能停止)，以及8人在一般病房。

根據統計，檢傷分級，第一級（最嚴重）6人、二級10人、三級16人、四級5人。目前四家醫院分別收治14人，分別為：

中國附醫：加護病房1人

台中榮總：加護病房1人

林新醫院：一般病房5人、加護病房3人

澄清中港：一般病房3人、加護病房1人

據調查，11樓部分、12樓整層實施櫃位電燈工程，氣爆前有5人在12樓施工，因工人切割到仍有瓦斯的管線，但氣爆後無明顯火煙及燃燒痕跡，原因需進一步釐清。目前新光三越無限期停業，待檢查安全無虞後才能復業。

台中市 新光三越氣爆

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