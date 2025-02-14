影／新光三越氣爆4死、增至34人傷 盧秀燕：協助慰問救濟

台中新光三越百貨昨上午發生嚴重氣爆，已造成4人死亡多人輕重傷，台中市長盧秀燕今上午10點赴台中市消防局防災應變中心主持會議指出，目前統計死者4人，傷者部分逃生後自行就醫，已經累計至34人，今將由各局處協助發放救助、慰問金。

盧秀燕說，昨天彙整氣爆事件4死26傷，因後續有人逃傷後陸續自行就醫，經通報截至今天統計4死34傷，其中傷者有20人已經出院。

今天第2次工作會報，將請社會局、勞工局、區公所，持續協助救助金、慰問金發放，也請民政局在各大醫院、行政區，協助關懷受災民眾。

盧秀燕也說，新光三越氣爆案目前台中地檢署檢察官也在調查中，市府今天繼續協助檢方，提供搜救情形，讓檢方辦案更順利。