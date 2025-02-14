新光三越氣爆遭無限期停業…亡羊補牢！台中市府稽查39家大型商場

台中新光三越百貨中港店昨上午11時許12樓氣爆，造成4人死亡、超過30人受傷。市府勒令新光三越無限期停業，並已依違反建築法開罰30萬元；都市發展局下午2時起將全面稽查39間百貨商場、大型量販店。

都發局表示，目前已確認氣爆案違反建築法第77條第1項，建築物所有權人、使用人未維護構造及設備安全，有危害公共安全之虞，依第91條規定裁處所有權人新光三越30萬元罰鍰，限期改善且停用建物。

都發局強調，建築物停用、改善期間，新光三越百貨需做好各項安全措施，如外牆及牆壁帷幕剝落的部分，除了配合檢方調查須保存的證據，其他應立即拆除；都發局也已在新光三越周邊貼上「注意掉落物」公告，確保民眾安全。

市府表示，為了防止類似案件再次發生，都發局將稽查台中市樓地板面積5000平方公尺以上的39家百貨商場、大型量販店，下午2時開始首波稽查，將與經發局、消防局與欣中天然氣公司前往2間百貨商場與2家大型量販店，發現違規將依法裁罰並限期改善。