影／新光三越氣爆最新傷勢曝！澳門曾祖母骨折 尚未知兒、媳死訊

台中市新光三越氣爆，澳門鄧姓2歲女童等1家四代7口路過，被氣爆掉落的重物砸中，造成女童命危、她的祖父母死亡、曾祖母、叔叔骨折送醫。85歲鄧家曾祖母昨送林新，市長盧秀燕不忍告知兒、媳死訊，昨晚轉院，院方尊重家屬，也未告知。

澳門鄧姓1家四代7口死傷狀況，57歲阿公當場死亡、58歲盧姓阿嬤送醫不治，85歲沈姓曾祖母頭部外傷、右肱骨骨折，送林新醫院救治，24歲鄧姓叔叔頭部、顏面撕裂傷，30歲父親手部擦挫傷、31歲葉姓母親腿部擦挫傷，鄧姓女童頭部重創，顱骨骨折昏迷，插管有生命危險，送澄清醫院救治。

由於鄧姓女童因傷勢十分嚴重，其父母顧不得自己傷勢，陪同女童轉送中國醫藥大學附設醫院，詢問病況非常焦急，女童到院後，立即緊急動開顱手術，過程驚險，由於女童腦部有血塊，瀰漫性出血，術後送加護病房，這3天是關鍵。父母直到女兒進手術室，才簡單包紮傷口。

鄧家沈姓曾祖母送醫後情緒穩定，因只會講廣東話，市長盧秀燕昨探視時，在場的林新醫院加護病房主任吳卓擎為香港人，充當翻譯，她曾祖母情緒穩定，可以清晰描述家族成員人數，市長盧秀燕不忍心告訴她兒子、媳婦傷亡情況。昨晚經陸委會澳門辦事處人員協助，轉院到澄清醫院。

澄清醫院副院長黃仁杰說明，澄清醫院共收治11名病患，其中4位收治住院。鄧姓女童的叔叔臉部、手臂骨折，昨晚開刀，目前傷勢穩定，85歲鄧家沈姓曾祖母昨晚轉院到澄清醫院，左側肋骨骨折，手臂也骨折，目前在觀察中。院方尊重家屬，沈姓曾祖母到院後，並未告知沈家兩人死亡訊息。