澳門小妹妹加油！新光三越氣爆2歲女童搶命中 「這3天是關鍵」

台中市新光三越氣爆，澳門鄧姓2歲女童等1家4代7口路過，被氣爆掉落的重物砸中，2歲女童頭部重創、顱骨骨折昏迷，父母手腳擦傷陪女童轉院，女童接受開顱手術搶命，由於腦部有血塊，瀰漫性出血，術後送加護病房觀察，這3天是關鍵。

澳門鄧姓1家4代7口死傷狀況，85歲沈姓曾祖母頭部外傷、右肱骨骨折，送林新醫院救治，57歲阿公當場死亡、58歲盧姓阿嬤送醫不治，24歲鄧姓叔叔頭部、顏面撕裂傷，30歲父親手部擦挫傷、31歲葉姓母親腿部擦挫傷，鄧姓女童頭部重創，顱骨骨折昏迷，插管有生命危險，送澄清醫院救治。

由於鄧姓女童因傷勢嚴重十分，其父母顧不得傷勢，陪同女童轉送中國醫藥大學附設醫院，詢問病況非常焦急，女童到院後，立即緊急動開顱手術，過程驚險，由於女童腦部有血塊，瀰漫性出血，術後送加護病房，父母直到女兒進手術室，才簡單包紮傷口。