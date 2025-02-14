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澳門小妹妹加油！新光三越氣爆2歲女童搶命中 「這3天是關鍵」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中新光三越氣爆，外觀一片狼藉。記者黃仲裕/攝影
台中新光三越氣爆，外觀一片狼藉。記者黃仲裕/攝影

台中市新光三越氣爆澳門鄧姓2歲女童等1家4代7口路過，被氣爆掉落的重物砸中，2歲女童頭部重創、顱骨骨折昏迷，父母手腳擦傷陪女童轉院，女童接受開顱手術搶命，由於腦部有血塊，瀰漫性出血，術後送加護病房觀察，這3天是關鍵。

澳門鄧姓1家4代7口死傷狀況，85歲沈姓曾祖母頭部外傷、右肱骨骨折，送林新醫院救治，57歲阿公當場死亡、58歲盧姓阿嬤送醫不治，24歲鄧姓叔叔頭部、顏面撕裂傷，30歲父親手部擦挫傷、31歲葉姓母親腿部擦挫傷，鄧姓女童頭部重創，顱骨骨折昏迷，插管有生命危險，送澄清醫院救治。

由於鄧姓女童因傷勢嚴重十分，其父母顧不得傷勢，陪同女童轉送中國醫藥大學附設醫院，詢問病況非常焦急，女童到院後，立即緊急動開顱手術，過程驚險，由於女童腦部有血塊，瀰漫性出血，術後送加護病房，父母直到女兒進手術室，才簡單包紮傷口。

85歲鄧家沈姓曾祖母頭部外傷、左肱骨骨折，送醫後情緒穩定，因只會講廣東話，市長盧秀燕昨探視時，在場的林新醫院加護病房主任吳卓擎為香港人，充當翻譯，沈姓曾祖母情緒穩定，可以清晰描述家族成員人數，市長盧秀燕不忍心告訴對方家族成員傷亡情況。昨晚經陸委會澳門辦事處人員協助，轉院到澄清醫院。

台中新光三越氣爆，內部面目全非。圖／消防局提供
台中新光三越氣爆，內部面目全非。圖／消防局提供

台中市 新光三越氣爆 澳門

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