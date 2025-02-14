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新光三越氣爆2澳門旅客遇難！法務部：協助申辦犯罪補償180萬

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導
台中市新光三越百貨昨天發生氣爆案。圖／立法委員廖偉翔辦公室提供
台中市新光三越百貨昨天發生氣爆案。圖／立法委員廖偉翔辦公室提供

台中市新光三越百貨氣爆事故造成4死30多人輕、重傷，2名澳門籍旅客遇難；法務部官員今天表示，台中地檢署已針對有無涉公共危險、過失致死罪進行偵辦，另依犯罪被害人權益保障法，外籍人士在我境內因犯罪行為死亡，同樣可申請犯罪補償金。

官員表示，如果氣爆案與刑責有關，依據犯罪被害人權益保障法第3條規定，無論是本國籍及外國籍，都可以申請犯罪被害人補償金；法律規定，每名死者遺屬可以申領補償金180萬元，檢方會在案子結案後協助家屬辦理。

官員說，災害發生後，檢察官已介入調查，如果查有證據與刑事責任有關，犯罪被害人保護協會台中分會將協助2名澳門籍被害人家屬申請遺屬補償金，並提供必要的法律協助、心理諮詢及「一路相伴」關懷服務。

位在台中市台灣大道的新光三越百貨昨天近中午時發生氣爆，導致4死30多人輕重傷，4名死者除了林姓、陳姓2名百貨公司樓管，還包括澳門籍一家三代來台旅遊的58歲盧姓祖母、56歲鄧姓祖父，台中地檢署已組專案小組保全證據，近日會釐清責任歸屬。

台中市 新光三越氣爆

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