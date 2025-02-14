新光三越氣爆4死檢漏夜傳16人複訊全請回...無人轉被告
台中新光三越百貨昨上午發生嚴重氣爆，已造成4人死亡、31人輕重傷，檢警初步就現場工人、業者等約詢20人到案說明，台中地檢署認為有複訊必要，再將其中16人依「證人」身分通知到案，漏夜訊問後全數請回，目前暫無人轉列被告，尚未做出強制處分。
台中第六分局昨晚約詢現場工人、百貨人員、瓦斯業者等20人，承辦檢察官認為有複訊必要，再通知16人到地檢署開庭，列證人身分。
中檢由多達9個檢察官漏夜複訊多人，訊畢後將16人諭知全數請回，均維持證人身分，無人轉列被告，也尚未做出強制處分。
由於新光三越案發樓層當時有多個包商施作不同工程，氣爆意外發生時，除2名樓管、澳門籍夫婦等4人死亡，工地內也有部分工人輕重傷，因此尚無法到案接受詢問。
檢警就在場人員說明狀況，釐清工班施作內容、位置等釐清，全力追查氣爆原因，朝過失致死罪嫌偵辦中。
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