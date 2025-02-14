影／新光三越氣爆...護理師與丈夫在14樓 手機直擊下樓逃生過程

新光三越台中店封閉施工的12樓美食街昨天上午11時許發生氣爆，釀4死、31人輕重傷；中市消防局初判是瓦斯氣爆釀災，疑工人切割瓦斯管線導致，但氣爆後無明顯火煙及燃燒痕跡，原因需要進一步釐清。許姓護理師昨天與丈夫在14樓，只聽見「蹦」的一聲，以為是大地震。

許姓護理師在社群媒體threads上發文指出，「台中新光三越氣爆，當時我們正在14樓，老公在廁所外等我，一瞬間蹦的一聲，然後整個晃動，我以為是大地震，各種電燈天花板碎屑砸下來，整個停電陷入一片黑暗。」

許姓護理師趕緊出去，只見樓層已經一片灰暗，整個都是粉塵，能見度很低，她表示「14樓跑下樓梯的過程，那些粉塵讓人喘不過氣，好可怕，生死一瞬間，手扶梯也都爆了，地上滿滿的各種散落物。」

許姓護理師的丈夫目睹爆炸過程，眼見手扶梯就在爆炸，轉身第一件事衝進廁所關心妻子；兩人跑出去後，車子還在地下室，陸續看到有人開車出來，他們才再次進去地下室把車開走。