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家中聞到瓦斯味開電扇？打開恐引發氣爆 消防署：應先做1事
新光三越台中店昨天氣爆釀4死、31人輕重傷，台中市消防局初判瓦斯氣爆釀災，確切原因待釐清。民眾在家聞到瓦斯味、發現瓦斯漏氣，該怎麼辦？很多人可能會突然快速開窗，甚至打開抽風機或電風扇企圖吹散瓦斯，消防署表示，這時打開電氣設備可能會引發氣爆。
消防署表示，瓦斯是無色、無味的氣體，當在家中聞到類似臭雞蛋的瓦斯味，「就是添加在瓦斯裡的臭味劑（嗅劑）」，第一個就要想到可能是瓦斯開關沒關或是管線破裂漏氣了。
當發現瓦斯漏氣，該怎麼做？消防署表示，首先是不要緊張，動作要輕緩，避免碰撞及打開電源，例如照明設備或電扇等，以免產生火花。接下來先關閉瓦斯開關，接著動作輕輕地打開門窗，讓空氣流通，接著輕手慢步離開，最後是通報瓦斯行來檢修。
至於瓦斯氣爆怎預防？消防署表示，瓦斯具有易燃、易爆的特性，所以石油公司都會在瓦斯中添加一種臭劑，只要聞到瓦斯味就代表瓦斯漏氣；然而，即便瓦斯有添加臭劑可做為漏氣提醒，但萬一在室內空間發生洩漏，很容易與空氣混合而到達爆炸下限濃度，造成的危害就會非常嚴重；相反的，如果瓦斯桶放在戶外，就算發生洩漏，也會因為通風的關係濃度難以蓄積，即使接觸火源也僅會燃燒。
為了避免造成意外事故，如果家裡使用瓦斯桶，消防署表示，務必要檢查：一、瓦斯桶盡量放在屋外或室內通風良好處。二、瓦斯軟管與瓦斯桶的連接處要有固定防止脫落的裝置。三、瓦斯桶要直立放置並固定好以防止傾倒。
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