疑施工切到瓦斯管線 台中新光三越氣爆4死31傷

新光三越台中店封閉施工的十二樓美食街昨天近午發生氣爆，釀四死、卅一人輕重傷。中市消防局初判是瓦斯氣爆釀災，疑工人切割瓦斯管線導致，但氣爆後無明顯火煙及燃燒痕跡，原因需要進一步釐清。

未收到施工申請 市府共開罰120萬

台中市政府表示，市府未收到新光三越美食街裝修工程的施工申請，違反建築法將開罰最高卅萬元，建築結構無立即危險，已勒令無限期停業；另依違反消防法、職安法等規定，總計將開罰一二○萬元。警方約詢施工人員、欣中公司、新光三越等共廿人，檢察官閱卷後要求其中十二人到地檢署，漏夜複訊中。

四名死者中，卅四歲陳姓男樓管在十二樓的安全梯、廿四歲林姓女樓管在十一至十二樓的樓梯間遇難，另兩位死者是來自澳門的五十六、五十八歲鄧姓夫婦，夫妻倆帶著老母親及子孫四代七口人同遊台中，午餐前經過百貨公司一樓，被掉落的建材砸中，造成一家人二死五傷。

新光三越台中店氣爆，救難人員在破碎建材與磚塊間搶救人命。記者黃仲裕／攝影

多樓層天花板炸毀 現場滿目瘡痍

這起意外發生在昨天上午十一時卅三分，在三百公尺外市府辦公的台中市長盧秀燕也感受到震動。新光三越十一、十二樓外牆爆破，多樓層天花板、牆面被炸毀，電梯震歪，滿目瘡痍。

台中市消防局長孫福佑表示，工人分別在十一、十二樓施工，進行切割、搬運器材等工作，工人說有聞到瓦斯味，初步懷疑是瓦斯氣爆導致。他說，爆炸點在十二樓，外傳有人從高樓被炸飛出去或粉塵引發爆炸都非事實。

據調查，十一樓部分、十二樓整層實施櫃位電燈工程，有兩個工班、卅五名工人，昨天是工程第一天，氣爆前有五名工人在十二樓施工，因櫃位調整要移動天然氣管線，欣中天然氣公司提早於本月十日拆除櫃位瓦斯表、封塞天然氣管路，但因現場天然氣管線從天花板以Ｕ字型拉到樓層櫃位，疑因管線混亂，工人切割到仍有瓦斯的管線，導致瓦斯隨空調風管蓄積在天花板和樓地板間，也流動到十一樓，最後發生氣爆。

十二樓爆炸現場天花板陷落、管線四散。記者陳宏睿／翻攝

欣中天然氣聲明，該樓層無任何天然氣管線工程，公司配合火災調查人員勘查現場，確認天然氣管線外觀及封塞塞頭完整，以專用激光器檢測也未發現瓦斯洩漏反應，現場無燃燒跡象，該公司認為這起意外與天然氣無關。

意外發生後，新光三越總經理吳昕陽立即率高階主管前往現場。吳昕陽說，會盡全力就該負責的部分負所有責任。

新光三越表示，對意外痛心不捨，對四位罹難者家屬先各提供一百萬慰問金。