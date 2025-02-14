聽新聞
0:00 / 0:00
新光三越氣爆4死...工人帶傷赴地檢署複訊 釐清有無過失
台中新光三越百貨今上午發生嚴重氣爆，目前已造成4人死亡、31人輕重傷，檢警就現場工人、業者約詢20人到案說明，台中地檢署認為有複訊必要，將其中12人依「證人」身分通知到案，有工人疑現場受傷，頭部包紮一跛一跛入偵查庭，全案朝過失致死罪嫌偵辦。
台中第六分局今約詢現場工人、百貨人員、瓦斯業者等20人，承辦檢察官認為有複訊必要，再通知其中12人到地檢署開庭，初步列證人身分，目前漏夜訊問中。
據了解，新光三越案發樓層當時有多個包商施作不同工程，氣爆意外發生時，除2名樓管、澳門籍夫婦等4人死亡，工地內也有部分工人輕重傷，因此尚無法到案接受詢問。
檢警今就在場人員說明狀況，釐清工班施作內容、位置等，全力追查氣爆原因，深夜到案接受複訊的工人中，有人頭部上仍有包紮的紗布，步履蹣跚在旁人攙扶下進入偵查庭。
台中地檢署指派主任檢察官鄭葆琳、檢察官李承諺等6名檢察官，團隊漏夜訊問，要釐清氣爆現場施工過程有無應注意而未注意疏失，與造成4人死亡有相當因果關係，目前朝過失致死罪嫌偵辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言