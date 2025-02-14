新光三越氣爆4死...工人帶傷赴地檢署複訊 釐清有無過失

台中新光三越百貨今上午發生嚴重氣爆，目前已造成4人死亡、31人輕重傷，檢警就現場工人、業者約詢20人到案說明，台中地檢署認為有複訊必要，將其中12人依「證人」身分通知到案，有工人疑現場受傷，頭部包紮一跛一跛入偵查庭，全案朝過失致死罪嫌偵辦。

台中第六分局今約詢現場工人、百貨人員、瓦斯業者等20人，承辦檢察官認為有複訊必要，再通知其中12人到地檢署開庭，初步列證人身分，目前漏夜訊問中。

據了解，新光三越案發樓層當時有多個包商施作不同工程，氣爆意外發生時，除2名樓管、澳門籍夫婦等4人死亡，工地內也有部分工人輕重傷，因此尚無法到案接受詢問。

檢警今就在場人員說明狀況，釐清工班施作內容、位置等，全力追查氣爆原因，深夜到案接受複訊的工人中，有人頭部上仍有包紮的紗布，步履蹣跚在旁人攙扶下進入偵查庭。

台中地檢署指派主任檢察官鄭葆琳、檢察官李承諺等6名檢察官，團隊漏夜訊問，要釐清氣爆現場施工過程有無應注意而未注意疏失，與造成4人死亡有相當因果關係，目前朝過失致死罪嫌偵辦中。