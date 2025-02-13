防範新光三越氣爆重演 新竹市府聯合稽查百貨商場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
防止百貨賣場氣爆重演，新竹市消防局會同產發處、都發處及新竹瓦斯公司，針對百貨公司、大賣場及量販店內人潮密集的美食街區，強化檢查消防安全設備的功能是否正常，並要求各場所加強防火管理。圖／新竹市政府提供
防止百貨賣場氣爆重演，新竹市消防局會同產發處、都發處及新竹瓦斯公司，針對百貨公司、大賣場及量販店內人潮密集的美食街區，強化檢查消防安全設備的功能是否正常，並要求各場所加強防火管理。圖／新竹市政府提供

台中市新光三越百貨氣爆意外震驚全國，新竹市代理市長邱臣遠也指示市府啟動因應措施，並要求相關局處針對竹市百貨公司、大賣場及設有美食餐廳的量販店等場所進行聯合檢查，務必確保公共安全。

邱臣遠指出，百貨公司、大賣場及量販店內設置美食餐廳，既能吸引顧客消費，也能提供顧客便捷的用餐選擇，因此其安全性必須嚴格把關，特別是針對正在施工中的場所，更應該要求落實施工安全防護措施，以保障市民的消費安全。

邱臣遠強調，市府將持續加強市內公共場所的安全監控工作，並呼籲商場及建築物業主積極配合，落實所有必要的安全措施，以防範類似事故的發生，確保市民的生活環境更加安全穩定。

新竹市消防局說明，市府的聯合檢查將由消防局會同產發處、都發處及新竹瓦斯公司，針對百貨公司、大賣場及量販店內人潮密集的美食街區，強化檢查消防安全設備的功能是否正常，並要求各場所加強防火管理。

消防局強調，針對施工中的場所，必須依法於施工前3日提交施工中消防防護計畫，確保在緊急情況下，消費民眾能夠迅速且安全地疏散。此外，防火避難設施也將進行全面檢查，確保防火區劃正常、結構穩固，並符合相關建築法規要求，以便在火災發生時，能有效隔絕火勢蔓延。

消防局指出，此次氣爆案的主因，疑似施工不慎造成瓦斯管線破損或未將瓦斯總開關關閉即進行施工而造成瓦斯外洩，影響瓦斯管線等設施安全，檢查小組將對場所內瓦斯管線及緊急遮斷閥等設備進行詳細檢查，確保符合各項安全規範。

台中市 新光三越氣爆

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