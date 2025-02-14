觀察站／雷區處處 施工勿存僥倖

台中市兩個月內接連發生重大職災，全聯大肚倉儲工地大火九死八傷，疑因包商管理疏失釀禍；新光三越美食街改裝氣爆釀死傷，肇因仍待釐清，但業者未施工申報已違規。知名企業旗下工程都釀成嚴重死傷，難以想像還有多少雷區。

昨天發生氣爆的新光三越台中店位於台中市最精華區，假日人潮爆滿，萬一意外發生在假日或周年慶，難以想像會有多大傷亡。

百貨名店裝修工程未向市府申報，市府都發局、消防局都沒審過施工圖，也無勘驗等流程，企業責任何在？雖市府果斷開罰最高的一二○萬元，更勒令無限期停業，但能否杜絕下一次意外？不無疑義。

全聯倉儲工地大火釀九死，初步調查現場隔熱材管理、焊接棟別管理都有疏失，如今又發生重大職災，且意外與賣場施工難脫鉤，更凸顯工地管理與職災預防的重要。

歷次意外都可追查出原事業單位及各級承攬人的管理破口，事業主又把責任轉嫁給承包商，中央已預告要修正職安法，但修法速度趕不上意外，中央應重視這起職災事故，加快腳步盤點中央法令，該修的、該加嚴都要快進行，別再「今日公祭、明日忘記」。