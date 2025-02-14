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下月要辭職 24歲女樓管遇死劫

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
林姓女樓管在11樓電梯口被找到，送醫不治。圖／台中市消防局提供
林姓女樓管在11樓電梯口被找到，送醫不治。圖／台中市消防局提供

台中新光三越氣爆，其中一名死者是廿四歲的林姓女樓管，她在十一、二樓樓梯間被尋獲，送醫不治。林女的男友昨晚在殯儀館不捨地說，他接到通知後趕到醫院，醫生卻說「沒辦法搶救了，沒有心跳」，實在非常難過、非常心疼。

林女男友在新光三越隔壁的大遠百當櫃哥，兩人交往近兩年，意外發生時，他也在上班，緊急聯繫女友，但電話打不通，得知已送醫，趕到醫院後卻聽聞噩耗。他說，女友曾告知在監督工程，跟廠商對接，工作內容就是要看工程，不知道新光為什麼讓女友去監督工程，又為什麼會造成這個事故。

林女的姑姑說，姪女大學畢業後就去上班到現在，原計畫三月辭職回新竹，沒想到遭遇死劫。

另名死者、卅四歲陳姓男樓管的家屬，昨由犯罪被害人保護協會人員陪同到殯儀館完成驗屍程序，他面對媒體不發一語。

台中市 新光三越氣爆

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